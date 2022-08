Le informazioni sui requisiti di ammissione e la modalità di presentazione delle candidature sono disponibili nella home page del sito istituzionale

È pubblicato sul sito del Comune di Bagnacavallo l’avviso per il conferimento di sei incarichi per lo svolgimento di laboratori da tenersi alla scuola comunale d’arte Ramenghi a partire dal prossimo autunno.

C’è tempo fino alle 13 di lunedì 22 agosto per candidarsi a tenere i laboratori nelle seguenti discipline artistiche: tecniche di incisione, tecniche di lavorazione ceramica, pittura, disegno, arte per adolescenti (dagli 11 ai 16 anni), varie discipline artistiche per bambini e ragazzi (dall’ultimo anno della scuola dell’infanzia alla classe quinta della scuola primaria).

L’affidamento degli incarichi avverrà nei confronti dei soggetti in possesso dei requisiti previsti che avranno totalizzato il punteggio complessivo più elevato nell’ambito della disciplina specifica richiesta. È possibile candidarsi per più di un laboratorio.

La scuola Ramenghi ha sede in via F.lli Bedeschi 9.

I laboratori si svolgono da ottobre a giugno.

Maggiori info:

www.comune.bagnacavallo.ra.it

[email protected] – [email protected]