Un nuovo marciapiede perimetrale nel patio della scuola dell’infanzia, un nuovo controsoffitto in pannelli di fibra minerale nella hall della scuola dell’infanzia, controllo e riparazione delle perdite dal tetto, il ripristino degli interni dell’aula al piano terra che era stata danneggiata dalle infiltrazioni, messa in sicurezza della copertura della centrale termica attraverso il ripristino del cornicione, interventi per migliorare il deflusso delle acque. Sono alcuni dei più importanti lavori che sono stati eseguiti nel plesso scolastico di Voltana, quello che comprende la scuola dell’infanzia Arcobaleno e la scuola secondaria di primo grado Silvio Pellico. In questo modo il plesso è pronto a riaprire le porte per il prossimo anno scolastico migliorato in termini di sicurezza e efficienza. Gli interventi hanno avuto un costo complessivo di 45 mila euro.

Altri lavori sono in corso in questi giorni anche nel plesso di via Codazzi dove il Comune sta provvedendo alla tinteggiatura di aule e corridoi, in particolare nell’ala verso viale Europa.