Si è tenuto la mattina del 2 settembre il seminario di apertura del nuovo anno educativo

ed è stato ufficialmente presentato il libro «Servizi educativi a cielo aperto»

Venerdì 2 settembre all’auditorium «Arcangelo Corelli» di Fusignano si è svolto il seminario di apertura dell’anno educativo 2022-2023, dedicato a tutto il personale dei servizi educativi dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, che da lunedì 5 settembre tornerà ad accogliere i bambini dei nidi e delle scuole per l’infanzia.

Dopo i saluti istituzionali e la presentazione dell’offerta formativa del nuovo anno educativo, si è tenuta la presentazione del libro Servizi educativi a cielo aperto, che ha visto gli interventi di Christian Mancini, esperto in biofilia e formatore per la rete nazionale delle scuole all’aperto, e di Roberto Farné, pedagogista, professore universitario direttore della collana Infanzia studi e ricerche.

Servizi educativi a cielo aperto, a cura di Michela Schenetti, racconta l’esperienza dell’outdoor education in Bassa Romagna ed è stato realizzato con il fondamentale contributo dei coordinatori pedagogici e delle educatrici e gli educatori dell’Unione dei Comuni. L’educazione all’aperto è un valore educativo e organizzativo che nei servizi dei Comuni della Bassa Romagna si potrebbe definire strutturale, in quanto il percorso formativo del personale prima e della rielaborazione degli spazi e delle progettualità poi è stato avviato già da parecchi anni.

Il libro rappresenta perciò un punto di arrivo e la formalizzazione di un percorso e allo stesso tempo un punto di partenza verso verso nuove possibilità.

Le linee guida per la realizzazione di interventi nei giardini dei nidi e delle scuole dell’infanzia, rappresentano infatti un grande risultato ottenuto dal tavolo di lavoro intersettoriale (che comprende oltre ai servizi dell’Unione anche Ausl, i referenti per la prevenzione dei rischi, gli uffici tecnici, i centri di educazione ambientale, eccetera) che permetterà di superare limiti oggettivi – o finora considerati tali – nella progettazione degli spazi all’aperto destinati ai bambini.

Le linee guida, con la pubblicazione di questo libro, vengono messe a disposizione per gli enti locali e i servizi educativi che vogliono intraprendere percorsi di riorganizzazione dei giardini in connessione con le progettazioni pedagogiche complessive, dando un maggior impulso all’educazione all’aperto. Il libro raccoglie testimonianze e immagini dei progetti che sono nati nei servizi educativi dell’Unione e che attraverso un processo condiviso si sono moltiplicati e diffusi in questi anni, grazie all’appassionato lavoro degli insegnanti, degli operatori e la collaborazione delle famiglie nella realizzazione dei manufatti che ora fanno mostra di sé nei giardini e concorrono alla conquista di livelli sempre più evoluti di esperienze che sono la base per l’apprendimento dei bambini.

Servizi educativi a cielo aperto sarà presentato in occasione della XXVIII edizione di Bassa Romagna in fiera, in un evento dedicato ai servizi educativi dell’Unione.Il seminario di apertura dell’anno educativo è proposto ogni anno dal coordinamento pedagogico dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, nell’ambito del programma di formazione permanente e qualificazione per le educatrici e le insegnanti dei servizi 0-6 anni dell’Unione, con lo scopo di sostenere i gruppi di lavoro e fornire strumenti sempre attuali per l’agire educativo.