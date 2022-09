Inizio corsi previsto per la seconda metà di ottobre

Sono aperte le iscrizioni ai corsi gratuiti di lingua italiana per stranieri, organizzati a Bagnacavallo dal Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Ravenna e dall’associazione di volontariato Coordinamento per la Pace, in collaborazione con il Comune e la Biblioteca Taroni, l’associazione interculturale Jam Salam, la Rete Restiamo Umani e l’Istituto Comprensivo Berti.

I corsi saranno a numero chiuso, è quindi molto importante iscriversi al più presto presso lo Sportello Socio-educativo/Ufficio servizi sociali del Comune al primo piano di Palazzo Vecchio in piazza della Libertà.

L’inizio delle lezioni, che si terranno presso la scuola media di via Cavour, è previsto per la seconda metà di ottobre con un incontro informativo sulle principali regole di comportamento da seguire (anche per la prevenzione dei rischi di contagio da Covid 19) e con la somministrazione dei test di ingresso e accoglienza.

I corsi saranno articolati in prima alfabetizzazione, livello base, livelli più avanzati e cultura civica con lezioni speciali di orientamento nel territorio bagnacavallese e su tematiche di particolare utilità per coloro che provengono da altri Paesi (servizi comunali, anagrafe, salute, lavoro, casa, documenti, come preparare un curriculum, circolazione stradale ecc.).

Sono previste inoltre visite guidate nei luoghi più significativi della città.

Per accedere ai corsi occorre avere compiuto i sedici anni ed essere in regola con il permesso di soggiorno.

«Sarà richiesto di arrivare a scuola per l’inizio delle lezioni con puntualità – spiegano dal Coordinamento per la Pace – per uno svolgimento delle attività in sicurezza e senza interruzioni. Per imparare bene la lingua italiana è molto importante la presenza a scuola ed essere così seguiti con cura dagli insegnanti, parlando insieme, leggendo, facendo esercizi e guardando video.»

Al termine verranno rilasciate attestazioni a chi avrà frequentato le lezioni con regolarità e impegno; sarà possibile affrontare anche gli esami/test per conseguire la certificazione di competenza linguistica di vari livelli.

Per informazioni:

0545 280866 (Sportello socio-educativo)

333 9151946 (Coordinamento per la Pace Bagnacavallo).