San Rocco, Sant’Umiltà e Carchidio più sicure senza le auto negli orari di ingresso e uscita degli studenti

L’annoso problema della sicurezza stradale nei pressi degli edifici scolastici dove, negli orari di ingresso e uscita, la pericolosa commistione tra auto e pedoni è altissima ha sempre preoccupato le amministrazioni comunali. Le auto, anche le stesse di chi accompagna o preleva i figli dalle scuole, mal si coniugano con il via-vai di centinaia di pedoni che si riversano sulle strade negli orari d’ingresso e di uscita. Per questo motivo sono nate le ‘strade scolastiche’ provvedimenti di modifica alla viabilità per evitare questa commistione con i rischi di incidenti che ne derivano.

Nel 2020 e nel 2021, per aiutare il distanziamento sociale, l’amministrazione di Palazzo Manfredi intervenne con una ordinanza per vietare sosta e circolazione in alcune vie prospicenti alcuni plessi scolastici. Una misura che giovò anche sul fronte della sicurezza stradale. Quest’anno, malgrado non siano state necessarie misure per l’emergenza sanitaria, l’amministrazione di Faenza, dietro la richiesta dei Mobility manager scolastici, figure che studiano e ottimizzano soluzioni per evitare rischi agli utenti deboli della strada, e le parti interessate dal problema, dirigenti scolastici e comitati dei genitori, ha rinnovato la misura di modifica alla viabilità per aumentare la sicurezza stradale nei pressi di tre punti caldi della città.

Nello specifico, viene istituito il divieto di circolazione (tranne per i mezzi di emergenza, delle forze di polizia, per gli scuolabus, i mezzi con permessi per invalidi e i velocipedi) in via Ravegnana, nel tratto di contro-strada che corre davanti l’Istituto comprensivo san Rocco; la misura vale dal lunedì al venerdì negli orari di ingresso e uscita degli studenti (tra le 7,50 e le 8,30; le 12,15 e le 12,45 e tra le 16,05 e le 16,45) e il sabato (tra le 7,50 e le 8,30 e tra le 12,15 e 12,45). Altra strada interessata dall’ordinanza è via Bondiolo nel tratto compreso tra via Ceonia e l’incrocio di via Sant’Agostino e via del Carmine. Il divieto in questa strada interessa il lunedì, mercoledì e venerdì (tra le 7,45 e le 8,20 e tra le 12,30 e le 13); il martedì (tra le 7,45 e le 8,20 e tra le 15,50 e le 16,50) e il giovedì (tra le 7,45 e le 8,20 e tra le 15,50 e le 16,20).

In via Carchidio entra in vigore invece il divieto di sosta con rimozione forzata all’interno del parcheggio delle scuole medie Strocchi lungo il perimetro dell’edificio dal civico 5; la misura è valida dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 8.15 e dalle 12.30 alle ore 13.15.