Dal 17 ottobre tante attività pomeridiane tra disegno, pittura, cartapesta e ceramica

Ricominciano i corsi per bambini e ragazzi della Scuola arti e mestieri di Cotignola. I laboratori saranno dedicati ad attività artistiche tra cui disegno, pittura, cartapesta, fumetto, ceramica, riuso dei materiali, con le docenti Pamela Casadio e Alice Iaquinta; si svolgeranno dal 17 ottobre al 31 maggio 2023 nelle due sedi della scuola: in via Cairoli 6 a Cotignola e in piazza Alberico a Barbiano.

A Cotignola i corsi per bambini dai 5 agli 11 anni saranno il lunedì (dalle 14 alle 16 e dalle 16.30 alle 18.30) e il venerdì (dalle 14 alle 16);per i ragazzi dagli 11 anni in su i corsi saranno il mercoledì dalle 14 alle 16. A partire da gennaio sarà attivato il corso gratuito di cartapesta per ragazzi della scuola media, in collaborazione con l’istituto comprensivo «Don Stefano Casadio»; fino a 20 iscritti l’orario sarà dalle 13.30 alle 15.30, mentre nel caso in cui si superi tale quota saranno attivati due gruppi: dalle 13.30 alle 15 e dalle 15 alle 16.30.

A Barbiano è in programma un corso rivolto al tempo integrato della scuola primaria, ma aperto anche a frequentazioni esterne, per bambini dai 5 agli 11 anni, il giovedì dalle 14 alle 15.15 e dalle 15.45 alle 17.

Nella primavera dell’anno prossimo torneranno anche i corsi per adulti.

Le iscrizioni si effettuano esclusivamente online: le istruzioni per procedere sono disponibili nella pagina Facebook della Scuola arti e mestieri di Cotignola e nel sito del Comune di Cotignola www.comune.cotignola.ra.it.

Per ulteriori informazioni contattare la Scuola arti e mestieri allo 0545 908812, mail postaselvatica@gmail.com, Facebook «Scuola arti e mestieri Cotignola».