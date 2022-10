Organizzato dal Dipartimento di Beni Culturali: sarà moderato da Vanna Vannuccini, già inviata del quotidiano la Repubblica in Iran

Si terrà giovedì 20 dalle 15,30 alle 17 nell’Aula Gershevitch, Via Pasolini, 23 (Ravenna) l’incontro dal titolo “Iran’s history and contemporary politics: which scenarios for its future?”. L’Iran sta attraversando un momento molto complesso e delicato. Per cercare di fornire a tutte le studentesse e a tutti gli studenti dell’Alma Mater una chiave di lettura basata su un approccio storico e politologico rigoroso, il Rettore Giovanni Molari ha sollecitato il settore di cooperazione internazionale del Dipartimento di Beni Culturali a organizzare un evento di carattere scientifico che vada incontro alle esigenze manifestate dagli studenti stessi.

Due studiosi dell’Ateneo esperti di Iran contemporaneo, il prof. Massimilano Trentin e la dr.ssa Giorgia Perletta saranno impegnati nel dibattito, moderato dalla giornalista Vanna Vannucci, già inviata del quotidiano la Repubblica, in Iran.