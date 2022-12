Dal prossimo anno scolastico la scuola primaria dell’IC Matteucci di Faenza, partirà con una nuova sperimentazione didattica. Open Day sabato 17 dicembre dalle 10 alle 18

Dal prossimo anno scolastico, 2023-24, la scuola primaria Pirazzini dell’istituto comprensivo Matteucci di Faenza, partirà con una nuova sperimentazione didattica ispirata al modello ‘DADA-logica: Menti, cuori e corpi in movimento’.

Obiettivo di questo innovativo metodo educativo, che coniuga le indicazioni del ministero dell’istruzione con i principi della Gestalt esperienziale, la psicologia relazionale, le più recenti ricerche nell’ambito delle neuroscienze e dell’Outdoor education, sarà la crescita olistica della persona e non solo del suo sviluppo cognitivo.

Con il nuovo metodo il bambino non passerà più le giornate stando seduto al banco a seguire una lezione tradizionale di tipo frontale, ma farà esperienze di crescita grazie al suo corpo e alle stimolazioni del contesto circostante, sia negli spazi che nei laboratori all’interno della scuola ma anche all’aperto, in luoghi resi funzionali all’apprendimento. Il bambino, curioso per natura, imparando dalla realtà, dall’esperienza vissuta, dall’esempio degli adulti di riferimento e dai pari, sperimenterà le diverse tipologie dell’intelligenza, non più solo quella cognitiva, ma anche emotiva e relazionale. Attraverso la didattica laboratoriale, multisensoriale e metacognitiva, realizzata per unità di apprendimento, svilupperà la propria autostima, inizierà ad avere fiducia nei pari e negli adulti e diventerà in grado di esplorare positivamente l’ambiente, cogliendone rischi e opportunità.

Per approfondire questa nuova metodologia didattica, l’istituto Matteucci ha organizzato un open day ad hoc alle scuole Pirazzini, in via Marini a Faenza, sabato 17 dicembre dalle 10 alle 18 con un intervento della Dirigente Scolastica, Nicoletta paterni, alle 11.30