Due giorni al mese di assenza consentiti alle studentesse

Novità assoluta al Liceo Artistico ‘Nervi-Severini’ di Ravenna, dove una delibera ha istituito il congedo mestruale per le studentesse, che potranno, facendone richiesta, fare due giorni al mese di assenza giustificata. Si tratta probabilmente, come spiegato dal preside Gianluca Dradi all’agenzia Ansa, della prima iniziativa di questo tipo in Italia, almeno per quanto riguarda le scuole.

Le due giornate non verranno quindi calcolate tra quelle considerate per la validità dell’anno scolastico (gli studenti per legge devono frequentare almeno tre quarti dell’orario annuale per potere essere ammessi agli scrutini).

Il preside avrebbe accolto, sempre secondo quanto riportato dall’Ansa, una richiesta nata dalla componente studentesca del Consiglio di Istituto, proponendo questa deroga sulle giornate di assenza riprendendo l’istituto del congedo mestruale, già utilizzato ad esempio in Spagna.