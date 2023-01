Primo appuntamento martedì 10 gennaio

Si tratta del primo appuntamento di un ciclo di tre lezioni dialogate sul tema delle emozioni in cui si partirà dall’analisi della rabbia tematizzata dal pluripremiato film del 2017, per poi passare alla paura con l’analisi del film Equals di Drake Doremus e infine dell’amore con Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore. Il secondo incontro su Equals è previsto per martedì 7 febbraio, mentre il terzo si svolgerà martedì 14 marzo, sempre dalle 15:30 alle 17:30.

Le professoresse Emanuela Serri e Rossella Giovannini: «Gli incontri offriranno ai partecipanti una prospettiva filosofica sul tema delle emozioni, ricordando insieme a Spinoza quanto sia importante impegnarsi a fondo né a deridere, né a compiangere, né tanto meno a detestare le azioni degli uomini, ma a comprenderle, considerando quindi gli affetti umani, come l’amore, l’odio, l’ira, l’invidia, la gloria, la misericordia e gli altri moti dell’animo, non come vizi dell’umana natura ma come proprietà che gli competono, al modo in cui il caldo, il freddo, la tempesta, il tuono e via dicendo competono alla natura dell’aria.»

L’iniziativa fa parte del progetto FORM…AZIONE! – DA SPETTATORI A PROTAGONISTI, finanziato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, e realizzato dalla FILMEETING APS in collaborazione con Cinemaincentro, con il coinvolgimento del Liceo Scientifico Oriani in qualità di scuola partner allo scopo di alfabetizzare le nuove generazioni al linguaggio audiovisivo e cinematografico.

L’iniziativa è esclusivamente rivolta al personale scolastico e agli studenti del Liceo Scientifico Oriani. Il Cinema Mariani si trova in Via Ponte Marino, 19 a Ravenna.