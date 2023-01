Una mostra degli studenti dell’Istituto Comprensivo Matteucci

Le scuole dell’I.C. Matteucci di Faenza, in questi ultimi due anni, nonostante la pandemia, i rallentamenti e gli imprevisti, non si sono fermate e sono pronte a presentare il frutto del lavoro di squadra. Da mercoledì 11 a mercoledì per otto giorni, a Palazzo delle Esposizioni di corso Mazzini, verrà allestita una mostra che racconterà il lavoro degli studenti. Titolo dell’iniziativa: “C’è un mondo da leggere”, progetto che ha coinvolto gli alunni e le alunne nella lettura di testi e racconti originari di diverse culture del mondo e nella realizzazione di elaborati creativi che sicuramente sorprenderanno, anche per il messaggio che contengono. Inaugurazione, mercoledì 11 gennaio alle 18 per poi esplorare la mostra, fra racconti e storie tradizionali.

La mostra resterà aperta fino a mercoledì 18 gennaio tutti i giorni; dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00. Domenica dalle 16 alle 19.