L’iniziativa, promossa dall’associazione culturale “Casa delle Aie” e rivolta alle classi seconde dell’istituto “Tonino Guerra” della città del sale, vuole recuperare e valorizzare le tradizioni gastronomiche romagnole

Dopo un lungo periodo di sospensione dovuto alla pandemia da Covid-19, i “Laboratori di cucina romagnola”, promossi dall’associazione culturale “Casa delle Aie”, rivolti, per l’anno scolastico 2022/2023, alle sei classi seconde dell’istituto alberghiero “Tonino Guerra” di Cervia, e mirati a recuperare e a valorizzare le tradizioni gastronomiche cervesi e romagnole, sono ripresi.

Per l’istituto, il coordinamento è a cura del professor Domenico Magnifico, ed è inoltre prevista la collaborazione degli insegnanti di sala e vendita, e di enogastronomia; mentre, per l’associazione culturale “Casa delle Aie”, il coordinamento è a cura di Miriam Montesi e di Mario Stella, con protagonista dei laboratori Marina Rosetti, nella sua qualità di “sfoglina” e di esperta delle tradizioni gastronomiche romagnole.

Il primo laboratorio, svoltosi lunedì 16 gennaio, ha visto la partecipazione di ventuno alunni della classe 2^C; mentre, gli altri appuntamenti, in programma, in base agli orari delle lezioni, nelle giornate di lunedì, dalle 11.15 alle 15.05, e di sabato, dalle 9.20 alle 13.05, sono in calendario fino a sabato 4 febbraio.

Gli studenti, durante gli incontri, vengono accompagnati alla scoperta delle specialità tipiche romagnole, come tagliatelle, tagliolini, strozzapreti, e cappelletti e ravioli burro e salvia, con la guida, appunto, dell’esperta Marina Rosetti. Inoltre, l’iniziativa si configura come un’occasione per conoscere come si prepara la pasta sfoglia, come si usa il matterello, e come si prepara l’impasto dei primi piatti della tradizione romagnola.

I ragazzi, così facendo, vivono l’esperienza straordinaria di manipolazione e di preparazione di piatti e di cibi tradizionali; col momento conclusivo dell’iniziativa che, naturalmente, è il più gustoso. I primi piatti preparati nell’arco della mattinata e del primo pomeriggio, infatti, vengono, poi, degustati dalle ragazze e dai ragazzi protagonisti dei laboratorio di cucina, con gli stessi studenti che dimostrano di apprezzare particolarmente questo momento, in quanto degna conclusione di un’esperienza diretta di scoperta dei cibi tradizionali e delle specialità tipiche locali.

Di seguito, il calendario dei prossimi “Laboratori di cucina romagnola”, promossi dall’associazione culturale “Casa delle Aie” e rivolti, per quest’anno scolastico, alle classi seconde dell’istituto alberghiero “Tonino Guerra” di Cervia: