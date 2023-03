Nella mattinata di mercoledì nel centro cittadino i giovani si sono trasformati in intervistatori, facendo domande alle donne che incontravano sul significato e sull’importanza della giornata

Una mattina da ricordare, per i giovanissimi studenti dell’Accademia degli Studi, la scuola parentale bilingue che ha sede in piazza Baracca ed è frequentata ormai da più di una trentina di alunni, fra scuole elementari e medie.

Nella mattinata di mercoledì 8 marzo tutti i giovani allievi dell’Accademia, accompagnati dalle insegnanti e da alcuni genitori, hanno raggiunto piazza del Popolo e le strade limitrofe: qui – dopo un lavoro fatto in classe per fornire loro le informazioni necessarie, e divisi in gruppi di 5-6 ragazzini – per un paio d’ore hanno intervistato le donne che incontravano, di ogni età, chiedendo loro il significato dell’8 Marzo e facendo domande sull’importanza della Festa della Donna.

L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo dai giovani intervistatori, e generalmente con grande partecipazione da parte delle donne coinvolte: alla fine della mattinata, complessivamente sono state effettuate quasi cento brevi interviste, che nei prossimi giorni verranno elaborate dai ragazzi in aula.

“Siamo molto soddisfatti di com’è andata la giornata – spiega Elisa Guzzo, ideatrice e direttrice dell’Accademia -: le “lezioni” all’aperto, magari in città, a contatto diretto con la vita quotidiana ed i suoi protagonisti, sono uno dei punti di forza del nostro modello scolastico. La grande vitalità con cui i ragazzi, anche i più piccoli, si sono approcciati a queste interviste, mettendoci cuore e curiosità, sono stati certamente apprezzati anche dalle donne coinvolte, e al tempo stesso confermano la validità anche didattica di iniziative come queste”.