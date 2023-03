In occasione della giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, il servizio politiche educative ha distribuito un piatto confezionato coi prodotti delle terre confiscate

Tra le numerose iniziative della legalità realizzate dal comune di Cervia, in occasione della giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, che si celebra il 21 marzo di ogni anno, è stato organizzato il pranzo della legalità nelle scuole del territorio.

Il servizio politiche educative, nell’ambito dei progetti di educazione alla legalità, realizzati dalla Polizia locale in collaborazione con “Libera Ravenna” e con “Gemos soc. coop.”, ha fatto distribuire, in tutte le scuole del territorio, una portata confezionata coi prodotti realizzati nelle terre confiscate alle mafie, segno tangibile che la battaglia contro le cosche può essere vinta, creando occasione di sviluppo e di lavoro nel pieno rispetto della legalità.

L’obiettivo, infatti, è sia la promozione della cultura della legalità, cominciando dalla scuola e dai bambini, sia il “ricordo di tutti gli innocenti morti per mano delle mafie, creando in tutto il Paese un ideale filo di memoria, quella memoria responsabile che dal ricordo può generare impegno e giustizia nel presente”.

L’amministrazione comunale di Cervia, come illustrato in una nota, è costantemente impegnata in azioni di sensibilizzazione alla legalità e al contrasto dei fenomeni mafiosi, in particolare partendo dalle scuole. I risultati si raggiungono quando vi è dialogo e condivisione tra le istituzioni, le forze dell’ordine, la scuola, le associazioni, il mondo del volontariato, ed i cittadini, in un’ottica tesa sempre a promuovere e a garantire la cultura della sicurezza e della legalità.