Il Direttore marittimo dell’E-R, Comandante Cimmino, ha voluto sostenere l’iniziativa dell’istituto “Viaggio alla scoperta dei mestieri”

Si è tenuto, nella giornata di ieri, un incontro del personale militare della Guardia Costiera di Ravenna con 90 bambini della scuola materna “Mamma Margherita” di Ravenna.

Il Direttore marittimo dell’Emilia-Romagna, Comandante Francesco Cimmino, ha voluto sostenere l’iniziativa “Viaggio alla scoperta dei mestieri” della scuola dell’infanzia “Mamma Margherita” gestita dal Direttore Don Luigi Spada, progetto educativo didattico che mira alla conoscenza dei mestieri attraverso incontri e materiale video fotografico.

I bambini, di età compresa tra i 3 e i 6 anni, sono stati interessati e partecipi con domande e curiosità sia sui compiti della Guardia Costiera che sul rispetto dell’ambiente, argomento a loro conosciuto grazie all’impegno quotidiano del gruppo insegnanti.

Il personale della Guardia Costiera ha distribuito delle schede esplicative ed educative con immagini raffiguranti i corretti comportamenti da tenere in spiaggia.

Tale iniziativa rientra tra gli obiettivi della Guardia Costiera di educare i bambini in età scolare al corretto comportamento da tenere a mare al fine di trascorrere le vacanze in sicurezza e di sensibilizzarli alla salvaguardia dell’ambiente dalla plastica, in particolare quella depositata sulle spiagge e che si trova in mare, letale per l’ecosistema marino.

Le acque dei nostri mari costituiscono un patrimonio incommensurabile di organismi ed ecosistemi seriamente minacciati soprattutto dal riscaldamento globale, dall’inquinamento e dalla plastica (8 milioni di tonnellate, soprattutto microplastica e plastica monouso non riciclata, finiscono ogni anno in mare diventando cibo per i pesci e inquinando i fondali marini).