Anche il Prefetto di Ravenna Dott. Castrese De Rosa tra le personalità intervenute nelle 3 giornate organizzate dagli studenti

Dopo 4 anni di attività sospese causa Covid, sono tornate quest’anno le giornate di autogestione organizzate dagli studenti del Liceo Scientifico Oriani di Ravenna.

I rappresentanti di istituto degli studenti hanno ricevuto l’autorizzazione dal Preside per organizzare, dal 12 al 14 aprile, tre giornate in cui gli studenti si sono autogestiti, proponendo lezioni innovative, chiamando personalità del mondo istituzionale, politico, culturale, esterni alla scuola, che hanno trattato argomenti mai affrontati durante le tradizionali lezioni scolastiche.

Come racconta uno studente coinvolto nelle attività, le prime due giornate sono state dedicate agli studenti del triennio, l’ultima a quelli del biennio, con moltissimi esperti e imprenditori locali che hanno potuto svolgere alcune lezioni raccontando agli studenti le loro esperienze di vita e i loro percorsi lavorativi post diploma.

Sono inoltre intervenuti il Prefetto di Ravenna Dott. Castrese De Rosa, sul tema “Legalità e sicurezza a Ravenna”, l’ex assessora alla Cultura, istruzione e infanzia, oggi deputata, Ouidad Bakkali, su tema “Diritti sociali, civili delle donne”.

Il Prefetto ha commentato l’iniziativa sul proprio profilo Facebook: “Un invito dal rappresentante degli studenti del Consiglio di Istituto del Liceo Scientifico Oriani di Ravenna, Simone Chiapponi, per parlare in occasione delle giornate di autogestione sul tema della “Legalità e Sicurezza”. Non capita tutti i giorni che un Prefetto venga invitato direttamente dagli studenti a Scuola per parlare su questi temi. Invito immediatamente accolto stamattina e ringrazio di cuore sia gli studenti accorsi numerosi che il Dirigente Scolastico Grimaldi per questa opportunità. Abbiamo chiacchierato senza formalismi su tanti argomenti che interessano i giovani, sul rispetto delle regole, sul contrasto alle infiltrazioni mafiose, sulla vicinanza che bisogna avere per le forze dell’ordine chiamate a garantire la civile e pacifica convivenza sui territori, sulle funzioni in chiave moderna del Prefetto oggi. I miei auguri agli studenti del Liceo Oriani ( ben 1250 iscritti) per il Centenario dell’Istituto”.

Tra gli ospiti anche membri del consultorio di Ravenna, intervenuti sul tema dell’educazione sessuale, i volontari della Croce Rossa, con dimostrazioni di primo soccorso, e del Museo di Arte contadina di San Pancrazio, con lezioni di pasta fresca, che hanno riscosso molto successo.

Diverse lezioni sono state svolte direttamente dagli studenti come “l’Escape Room didattica”, che ha visto sfidarsi gruppi di studenti ad uscire da una stanza chiusa attraverso deduzioni logiche ed enigmi matematici e scientifici.

Infine non sono mancati momenti di dibattito collettivo nei quali, con grande partecipazione da parte degli esperti, si sono potute approfondire tematiche giovanili che da sempre separano l’opinione pubblica.

Nonostante alcune complicazioni nella gestione dell’evento, sia gli esperti esterni che gli studenti sono rimasti entusiasti dell’esperienza sia per i temi affrontati, che spesso la scuola tende ad ignorare, forse anche per mancanza di tempo, sia per l’arricchimento culturale e sociale.