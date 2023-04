Le nuove tariffe, determinate sulla base delle soglie Isee, saranno applicate in via sperimentale sia per i servizi estivi 2023 che per le mensilità settembre-dicembre

A partire dall’estate 2023 l’Amministrazione Comunale ha deciso di andare incontro alle famiglie estendendo le agevolazioni tariffarie in base all’ISEE (parametro che misura la situazione economica non solo in base al reddito, ma anche al numero di figli, delle persone a carico, al patrimonio immobiliare e mobiliare) già in vigore dal 2016 per i nidi d’infanzia e dall’ottobre 2022 per il Centro Paradiso. L’applicazione delle nuove tariffe, per prestazioni sociali rivolte a minorenni, ha carattere sperimentale sia per i servizi estivi del 2023 che per le mensilità settembre-dicembre 2023.

“Rafforziamo la scelta di tutelare le famiglie economicamente più deboli – sottolinea l’Assessora al Welfare, Monica Grilli -. L’obiettivo di questa fase sperimentale è monitorare l’andamento, per garantire il rispetto del principio di equità sociale e per mantenere il medesimo livello di compartecipazione complessivo delle famiglie. Il preventivo totale presunto per l’erogazione dei servizi, tenuto conto degli aumenti che il Comune si trova a sostenere, per il 2023 ammonta a circa 1.500.000 euro; le rette degli utenti nella previsione ipotizzata potrebbero coprire circa il 64% dei costi. Evidenziando che anche chi rientra nella fascia ISEE più alta, non coprirà l’intero costo del servizio”.

Per l’estate 2023, nel caso in cui non fosse disponibile sulla banca dati INPS nessuna attestazione ISEE in corso di validità al momento dello scarico automatico, si terrà conto dell’ultima attestazione ISEE disponibile nell’anno 2022. Nel caso in cui non fosse presente neanche l’attestazione del 2022, verrà applicata la retta massima.

Per accedere all’agevolazione tariffaria fin dal mese di settembre, le famiglie devono essere in possesso di un’attestazione ISEE per prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni in corso di validità e presente nella banca dati INPS alla data del 30/09/2023.

Le modalità di erogazione dei servizi per l’anno scolastico 2023/2024 e le tariffe applicate per l’estate 2023 e il periodo settembre-dicembre 2023 sono pubblicate sul sito del Comune di Russi nell’area tematica dedicata a Istruzione, scuola e giovani.