Il service del Rotary club Ravenna che ha portato decine di adolescenti delle scuole media ad impegnarsi e a divertirsi col ballo di coppia, il liscio romagnolo, è terminato con un bel successo e con tanto entusiasmo. La realizzazione dell’iniziativa è stata possibile attraverso la disponibilità del maestro Stefano Bandoli, musicista e campione di ballo di Cotignola. Le scuole che hanno aderito al progetto sono state la “Guido Novello” e la “San Pier Damiano”, entrambi istituti comprensivi di Ravenna.

Già prima di iniziare la sua annata, la presidente Maria Letizia Marini, medico fisiatra, aveva in programma un service finalizzato alle prime classi delle scuole medie di Ravenna, come affermato in una nota, in cui si promuovesse il ballo liscio romagnolo. Gli scopi del progetto erano due, ossia, da un lato, mantenere la memoria di un aspetto che caratterizza il territorio ravennate, appunto il liscio romagnolo, e i balli folkloristici che identificano la Romagna, dall’altro lato, invece, incuriosire i ragazzi riguardo il ballo di coppia per tutti gli aspetti relativi al tipo di esercizio fisico, ottimo per la postura, ma anche per gli aspetti educativi e psicologici. Questo tipo di ballo, infatti, obbliga al rispetto del compagno; consente di toccarsi, di sentirsi e di conoscersi in modo innocente; ed obbliga alla disciplina, al seguire regole ed a rispettare l’altro.

Un po’ “Shall we sance?”, del 2004, e molto “Take the lead”, datato 2006, l’interesse dei ragazzi, prosegue la nota, è stato grande. La maggior parte degli studenti non aveva mai visto o mai sentito parlare di ballo liscio romagnolo, e non è un caso se molti adolescenti, dopo la lezione pratica, hanno chiesto al maestro quando sarebbe tornato. Purtroppo, l’esperienza si è conclusa con poche lezioni per classe, ma Bandoli ha suggerito ai ragazzi di informarsi riguardo le scuole di ballo presenti nel territorio ravennate, e chissà che qualcuno di loro non si sia iscritto.

Il progetto Rotary si è realizzato in un anno in cui il consiglio regionale dell’Emilia-Romagna è tornato a chiedere, con una risoluzione bipartisan, che il liscio venga riconosciuto come patrimonio immateriale dell’umanità dell’Unesco. La risoluzione, più specificatamente, richiede che il ministero della cultura promuova la diffusione del ballo liscio anche fra i giovani, e che lo valorizzi come patrimonio. Il Rotary club Ravenna, dal canto suo, ha cominciato, ha dato inizio alle danze, conclude la nota.