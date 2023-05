L’iniziativa in collaborazione con l’Assessorato allo Sport, le scuole superiori e le associazioni del territorio

Nel mese di maggio gli impianti sportivi della città si riempiranno con i colori e delle tifoserie delle rappresentative delle scuole superiori per il ‘Derby di Faenza – 70° AVIS Faenza’, il torneo multidisciplinare ideato dalle scuole e dagli studenti degli istituti superiori e promosso dall’Assessorato allo Sport del Comune di Faenza.

Tornerà così in città un progetto che l’amministrazione ha voluto supportare attorno al quale ragazze e ragazzi, familiari ma anche l’intera città, potranno ritrovarsi a tifare per la squadra del cuore degli istituti scolastici di Faenza che hanno deciso di aderire all’iniziativa che annovera una lunga tradizione ma che era stata interrotta a causa delle restrizioni sanitarie degli scorsi anni. I diversi tornei sportivi non saranno solo un momento nel quale si misureranno le capacità sportive delle squadre che scenderanno in campo ma sarà soprattutto l’occasione per far condividere alle ragazze e ai ragazzi momenti socializzanti che proprio a causa dei lunghi anni di pandemia sono venuti a mancare.

Entrando nello specifico del Torneo, tre gli istituti che parteciperanno: l’Istituto Oriani, il Liceo Torricelli-Ballardini e l’Itip Bucci. Ciascuno di questi presenterà una squadra per le tre discipline sportive: calcio, basket e pallavolo. Si partirà mercoledì 3 maggio quando, dalle 14.30, sull’erba del campo di calcio ‘Zucchini’ (via Riccione) si svolgeranno le semifinali di calcio. Venerdì 5 maggio, dalle 16, conclusione del Torneo di calcio allo stadio Bruno Neri (piazzale Pancrazi). Mercoledì 10 maggio, dalle 14.30, al Pala Bubani (piazzale Pancrazi), si svolgeranno le finali di basket e pallavolo femminile e le semifinali delle squadre maschili. Infine, domenica 12 maggio, sempre al Pala Bubani, dalle 14.30, si svolgeranno le finali maschili di pallavolo e basket. Tra le categorie dei premiati, oltre alle squadre vincenti varranno distribuiti riconoscimenti agli atleti che più si sono distinti durante i tornei e all’istituto scolastico che metterà in scena la migliore coreografia per il tifo.

“Come amministrazione -sottolinea l’assessora allo Sport, Martina Laghi– abbiamo colto con entusiasmo la proposta dei ragazzi delle scuole superiori di Faenza che avevano chiesto di essere supportati nell’organizzare i tornei studenteschi. E’ stato un bel lavoro di squadra che ha visto gli studenti, i loro insegnanti e l’Ufficio sport del Comune di Faenza lavorare assieme affinché queste giornate di gioco e competizione possano essere una bella esperienza educativa e aggregativa tra ragazzi e ragazze provenienti da scuole diverse. Un ringraziamento particolare va ai dirigenti scolastici che hanno accolto l’iniziativa e hanno supportato i loro studenti, ad AVIS che ha fornito le maglie e a tutti i ragazzi e ai volontari che ci aiuteranno affinché le competizioni si svolgano in un clima di serenità e divertimento”.

“Dopo tanti anni di attesa -spiega il sindaco Massimo Isola– c’è grande soddisfazione per un appuntamento centrale nella vita degli studenti faentini ma anche della comunità. In questi mesi ci siamo confrontati con le istituzioni scolastiche faentine con le rappresentanze degli studenti su tanti progetti da mettere in campo per rafforzare il rapporto tra Faenza e la sua ricchissima rete di energie studentesche per costruire, anche al di fuori l’orario scolastico, occasioni di incontro e confronto con la comunità. Tra i tanti progetti analizzati questo dei tornei sportivi tra gli istituti scolastici è sicuramente uno dei più affascinanti; andranno in scena gare e sfide agonistiche ma anche sull’organizzazione del tifo e della capacità di costruire coreografie di gruppo. Siamo convinti che i ragazzi se lo meritassero e abbiamo fatto di tutto per raggiungere l’obiettivo. Viviamo tempi difficili in ordine alla vita degli adolescenti. L’esperienza del Covid ha lasciato segni profondi e anche queste iniziative possono contribuire a dare risposte concrete che hanno a che fare con il ruolo dei ragazzi nella vita della comunità, non solo dunque all’interno delle mura scolastiche ma a provare a renderli protagonisti sempre di più nella società. Oltre a questo appuntamento, stiamo analizzando anche altre proposte e iniziative che metteremo sicuramente in campo nelle prossime settimane. È doveroso dare una risposta e stimolare i ragazzi a uscire dalla solitudine e dal distanziamento sociale che ha avuto un impatto rilevante sulle loro vite sociali, purtroppo un fenomeno che anche i nostri servizi sociali hanno registrato in questi anni”.

L’iniziativa è stata organizzata dall’Assessorato allo sport del Comune di Faenza e per l’occasione è stata attivata una rete organizzativa di collaborazione tra le diverse realtà del territorio. L’amministrazione comunale, oltre a concedere il patrocinio metterà a disposizione gli impianti sportivi; le società sportive hanno concesso gli spazi per gli allenamenti e le partite, la sezione faentina dell’Avis ha realizzato le divise per gli atleti, il Csi fornirà di arbitri ufficiali, la Pubblica Assistenza Città di Faenza assicurerà l’assistenza sanitaria durante gli eventi e il Centro Volontari di Protezione Civile Faenza invece si occuperà dei controlli e dell’ordine pubblico.