Saranno dislocati nei territori limitrofi; in fase di organizzazione il servizio di trasporto

A partire da lunedì 29 maggio saranno riattivati i servizi scolastici di ogni ordine e grado per i bambini e ragazzi di Sant’Agata sul Santerno, tutti ospitati in paesi limitrofi.

Il nido Girasole riprenderà le proprie attività ospite del nido «Il Bosco» di Fusignano.

I bambini della scuola dell’infanzia «Azzaroli» andranno al teatrino che si trova di fianco alla parrocchia di Villa San Martino, sulla via provinciale Bagnara.

La scuola primaria sarà trasferita alla primaria «Quadri» di Massa Lombarda.

La scuola secondaria di primo grado sarà invece presso le medie «Salvo D’Acquisto», sempre a Massa Lombarda.

Sarà attivo anche un servizio di trasporto per la primaria e secondaria: la fermata (sia per l’andata che per il ritorno) è collocata nel piazzale del consorzio agrario sulla via San Vitale, 56.

Si raccomandano le famiglie che utilizzeranno il servizio di trasporto di accompagnare i bambini a piedi e non in auto.

ORGANIZZAZIONE TRASPORTI da lunedì 29 maggio

ANDATA MEDIE

Ore 7.30 30 posti

Ore 8 50 posti

Ore 8:10 50 posti

ANDATA PRIMARIA

Ore 8 30 posti

Ore 8.30 30 posti

Ore 8.30 50 posti

Ore 8:40 50 posti

RITORNO MEDIE

Ore 13 30 posti

Ore 13.15 32 posti

Ore 13.30 30 posti

Ore 13:45 32 posti

RITORNO PRIMARIA

Ore 16.15 30 posti

Ore 16.25 50 posti

Ore 16.45 30 posti

Ore 16:55 50 posti