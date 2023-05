La ripartenza delle attività educative e scolastiche è stata possibile grazie al lavoro di rete dei Servizi educativi dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna

Da lunedì 29 maggio tutti i bambini e ragazzi di Sant’Agata sul Santerno hanno potuto riprendere le proprie attività scolastiche grazie a sistemazioni provvisorie messe a disposizione dei Comuni limitrofi dell’Unione della Bassa Romagna.

Nello specifico, i bambini del nido Girasole si trovano ora ospiti al nido «Il Bosco» di Fusignano, i bambini della scuola dell’infanzia «Azzaroli» sono accolti al teatrino parrocchiale di Villa San Martino; grazie all’istituto comprensivo «Francesco D’Este», la scuola primaria è al «Quadri» di Massa Lombarda mentre i ragazzi della scuola secondaria di primo grado si trovano alle medie «Salvo D’Acquisto», sempre a Massa Lombarda. È stato inoltre attivato un servizio di trasporto scolastico gratuito.

Inoltre, momenti di svago vengono garantiti dai centri di aggregazione allestiti presso le parrocchie di Cotignola e Barbiano.

La ripartenza delle attività educative e scolastiche è stata possibile grazie al lavoro di rete dei Servizi educativi dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

«Casi come questi dimostrano come fare parte di una Unione possa fare la differenza – hanno dichiarato la presidente Eleonora Proni e il sindaco di Sant’Agata Enea Emiliani, referente per le Politiche educative dell’Unione -. Avere servizi conferiti ci permette di avere una visione e gestione del territorio più ampia e integrata, capace quindi di dare anche risposte più veloci ed efficaci. I Servizi educativi si sono immediatamente attivati per trovare sistemazioni temporanee il più confortevoli possibili per tutti i bambini e ragazzi e in tempi rapidi».