Nell’aula magna “Gershevitch” di palazzo Verdi a Ravenna, la celebrazione delle due studentesse che hanno conseguito, nell’anno accademico 2020/2021, la laurea triennale in storia attiva

Nella giornata di dopodomani, lunedì 3 luglio, nell’aula magna “Gershevitch” di palazzo Verdi a Ravenna, è in programma la cerimonia di proclamazione delle prime laureate in società e culture del Mediterraneo, laurea triennale in storia attiva nel campus di Ravenna dall’anno accademico 2020/2021.

A salutare questo primo traguardo, accanto alla commissione presieduta da Mario Neve, presidente del campus Unibo di Ravenna, e composta da Sebastiana Nobili, professoressa; da Michele Marchi, professore e coordinatore del corso di laurea; e da Gabriele Montalbano, professore, saranno Luigi Canetti, direttore del dipartimento di beni culturali; Mirella Falconi, presidente di “Fondazione Flaminia”; e Fabio Sbaraglia, assessore del Comune di Ravenna con delega all’università.

Oltre a festeggiare le due studentesse, l’occasione, come affermato in una nota, sarà quella sia per fare il punto su tre anni di intenso lavoro, sia per annunciare importanti novità che riguardano il futuro del corso di laurea.