In programma il rifacimento dell’impianto elettrico e la sistemazione di quello termico

In questi giorni sono iniziati i lavori in somma urgenza sulle Scuole Bassi per consentire il ritorno in aula il 15 settembre.

Il seminterrato della scuola, dopo l’alluvione, era stato invaso dall’acqua e dal fango andando a danneggiare gli impianti a servizio dell’edificio. I lavori vedranno il rifacimento dell’impianto elettrico e la sistemazione di quello termico per una spesa complessiva di 264.000 euro. Restano da affidare i lavori per la riqualificazione del seminterrato, che ammontano a 175.000 euro. Procedono infine i lavori sulle scuole medie, per un importo di 220.000 euro.