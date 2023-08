Organizzato dalla Angelo Pescarini scuola arti e mestieri di Ravenna e della durata di centosettanta ore, di cui sessanta ore di stage

Per la fine di settembre è in programma un nuovo corso di formazione professionale per diventare “raa”, ossia “responsabili delle attività assistenziali”, organizzato dalla Angelo Pescarini scuola arti e mestieri di Ravenna, specializzata nella formazione in ambito socio sanitario e organizzatrice, regolarmente, di corsi tenuti da professionisti del settore, avendo, fino a oggi, formato più di 3600 persone, tra operatori socio sanitari e responsabili delle dttività assistenziali.

Il responsabile delle attività assistenziali, più specificatamente, coordina l’attività lavorativa degli operatori presenti in struttura socio sanitaria ed organizza ogni aspetto della giornata delle persone assistite. Si tratta di un profilo professionale che richiede capacità organizzativa, empatia e competenza informatica di base.

Il corso per diventare “raa”, autorizzato dalla Regione Emilia-Romagna, è rivolto a persone maggiorenni con vari requisiti, tra cui diploma di istruzione superiore e qualifica di operatore socio sanitario con esperienza lavorativa pregressa nel settore. La formazione avrà una durata di centosettanta ore, di cui sessanta ore di stage, e un costo di 1000€, pagabili a rate.

Per maggiori informazioni e per iscriversi è necessario visitare il sito web www.scuolapescarini.it/course/raa-responsabile-delle-attivita-assistenziali/.