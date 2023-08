Sono previste una quota di iscrizione annuale e una quota di frequenza mensile

Inizia un nuovo ciclo per la scuola comunale di musica di Bagnacavallo, che per il prossimo triennio sarà cogestita con un accordo del terzo settore dall’associazione musicale Doremi.

Sono già aperte le iscrizioni ai corsi per l’anno scolastico 2023/2024, che saranno presentati durante un open day in programma mercoledì 20 settembre dalle 17.30 alle 19.30 presso la sede di via Togliatti 2. Le lezioni prenderanno il via il 2 ottobre.

«La musica è un linguaggio che favorisce l’intrecciarsi di nuove e stimolanti relazioni, al di là di ogni barriera. Fare musica insieme arricchisce l’ascolto, la comunicazione, il carattere, contribuisce al superamento dei propri limiti rafforzando l’autostima, fortifica i rapporti sociali e accresce il patrimonio culturale favorendo una comunicazione universale. Il nostro obiettivo primario – spiega la referente dell’associazione Doremi, Patrizia Betti – è far conoscere e amare la musica a tutti, ponendo l’accento sulla grande varietà dei generi musicali e sull’inesauribile ricchezza delle loro sfumature. In questo modo non solo si promuoverà la cultura e la conoscenza musicale, ma si incentiveranno le dinamiche di apprendimento collaborativo, stimolate dall’integrazione in un gruppo numeroso e unito dalla stessa passione.»

Lezioni strumentali saranno proposte per allievi di tutte le età e di qualunque livello musicale: batteria, percussioni, fisarmonica, chitarra classica, chitarra elettrica, ukulele, basso elettrico, flauto traverso, pianoforte, tastiera, violino, viola, violoncello, contrabbasso, tromba, saxofono.

Ci saranno poi corsi di propedeutica per bambini dai 4 ai 6 anni; canto individuale e canto corale per bambini dai 6 agli 11 anni; lezioni di teoria e solfeggio.

Particolare attenzione sarà posta alla musica d’insieme, differenziata in corsi di tipologie differenti: “Orchestr’insieme”, musica da camera, band, “Big Small Band”, coro di voci bianche.

«L’associazione Doremi crede fermamente nell’importanza della didattica inclusiva – prosegue Patrizia Betti. – Per concretizzare tale concezione didattica e garantire i diritti all’apprendimento degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (Bse) e degli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (Dsa), alla scuola comunale di Bagnacavallo saranno realizzati percorsi didattici specifici con appositi strumenti e metodologie.»

Durante l’anno saranno poi promossi scambi culturali con scuole del territorio, masterclass con professionisti strumentali e vocali, appuntamenti musicali dedicati a generi e autori più specifici nella letteratura musicale, concerti a tema coinvolgendo allievi dei corsi avanzati, saggi di fine anno scolastico, guida all’ascolto e analisi della letteratura musicale, lezioni di storia della musica.

Si potrà scegliere il corso intero (una lezione settimanale di 60 minuti) oppure i corsi da 45 o 30 minuti.

Sono previste una quota di iscrizione annuale e una quota di frequenza mensile.

È possibile usufruire di riduzioni se ci si iscrive a più corsi o per più componenti dello stesso nucleo familiare.

Il calendario specifico delle lezioni sarà comunicato al momento dell’iscrizione.

Per informazioni, iscrizioni e quote di frequenza:

348 6940141

associazionemusicaledoremi@gmail.com

www.associazionedoremi.altervista.org

www.comune.bagnacavallo.ra.it