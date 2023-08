Da martedì 5 settembre a giovedì 26 ottobre si potrà presentare domanda per richiedere gli incentivi, finanziati dalla Regione Emilia-Romagna e dal ministero dell’istruzione e del merito

Da martedì 5 settembre alle 18 di giovedì 26 ottobre, sarà possibile presentare le domande per le borse di studio per l’anno scolastico 2023/2024 finanziate dalla Regione Emilia-Romagna e dal ministero dell’istruzione e del merito, col bando che è consultabile visitando il sito web www.provincia.ra.it/borsestudio. Gli incentivi regionali sono rivolti agli studenti e alle studentesse residenti in regione ed iscritti al primo e al secondo anno delle scuole secondarie di secondo grado, sia statali che paritarie; al secondo e al terzo anno dei percorsi Iefp; e alle tre annualità dei progetti personalizzati di Iefp; mentre, gli incentivi ministeriali, sono rivolti agli studenti e alle studentesse dell’ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado, sia statali che paritarie.

Più dettagliatamente, le borse di studio sono destinate agli studenti e alle studentesse appartenenti a nuclei familiari con attestazione isee non superiore a 15.748,78€, con l’importo unitario dei fondi che verrà determinato a consuntivo dalla Regione Emilia-Romagna sulla base del numero complessivo delle domande ammesse. Per quanto riguarda le borse di studio regionali, è prevista una maggiorazione dell’incentivo del 25% sia per gli studenti e per le studentesse con media dei voti uguale o maggiore di sette, sia per gli studenti e per le studentesse in possesso di certificazione ai sensi della legge numero 104/1992, a prescindere dalla media dei voti.

L’iniziativa è prevista nell’ambito della legge regionale numero 26/2001, relativa al diritto allo studio, che vede impegnati il ministero dell’istruzione, la Regione e la provincia, nel sostegno agli studenti e alle studentesse durante il percorso scolastico delle scuole superiori, al fine di contrastare il fenomeno dell’abbandono scolastico ed al fine di rimuovere gli ostali di ordine economico. La domanda deve essere presentata esclusivamente online, cliccando nel link del seguente sito web https://scuola.er-go.it, con l’accesso all’applicativo che può essere effettuato solamente tramite identità digitale, ossia “Spid-Sistema pubblico di identità digitale” (nell’urp della provincia di Ravenna è attivo lo sportello per il rilascio delle credenziali, con maggiori informazioni disponibili nel sito web www.provincia.ra.it/Servizi/SPID-Attivazione-utenza); cie, la carta d’identità elettronica; e “Cns-Carta nazionale dei servizi”.

Per quanto riguarda lo scorso anno, sono state 1991 le borse di studio conferite alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, 371 in più rispetto all’anno scolastico precedente, per un importo complessivo pari a 407.549,50€, di cui 226.204€ messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna e 181.345,50€ messi a disposizione dal ministero dell’istruzione e del merito. Gli importi delle borse di studio per l’anno scolastico 2022/2023, più specificatamente, sono stati 183€, l’importo della borsa base, per il biennio; 229€, l’importo della borsa maggiorata; e 199,50€ per gli studenti e per le studentesse del triennio.

Per maggiori informazioni è necessario telefonare allo 0544 258001, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.30 (il martedì e il giovedì anche al pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.30), oppure inviare una mail all’indirizzo urp@mail.provincia.ra.it.