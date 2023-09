il 15 settembre aprirà l’anno scolastico per la scuola dell’infanzia statale e tutti gli altri gradi di istruzione

Un intenso agosto di lavori per arrivare, il prossimo lunedì 4 settembre, all’apertura delle prime scuole che accoglieranno i bambini di nidi e scuola dell’infanzia comunale; il 15 settembre aprirà l’anno scolastico per la scuola dell’infanzia statale e tutti gli altri gradi di istruzione.

Il Comune di Lugo, grazie alla solidarietà delle realtà che hanno sostenuto il ripristino degli edifici scolastici dopo l’alluvione e al lavoro dei propri uffici – area tecnica e servizi educativi – è pronto a un nuovo anno che parte con alcune novità.

La scuola dell’infanzia comunale Capucci, dove è attivo il cantiere della Fondazione Specchio dei Tempi che sta realizzando il rifacimento del pavimento (lunedì 4 settembre inizia la rimozione dei legni) con sottostante impianto di riscaldamento, avrà due nuove sedi provvisorie.

Le due sezioni dei bimbi più piccoli saranno accolte dalla scuola dell’Infanzia Fondo Stiliano dove il pavimento, reso inagibile dall’alluvione, è stato ripristinato durante l’estate grazie al sostegno di Cia Conad.

Tre sezioni di bimbi più grandi della scuola dell’infanzia Capucci saranno invece accolte nell’edificio del centro sociale Il Tondo trasformato in una vera e propria scuola dove le pareti, compresa una parete divisoria realizzata ad hoc, sono state impreziosite da decori floreali realizzati appositamente da Marilena Benini. Le sedi provvisorie ospiteranno bimbi, insegnanti e personale ausiliario fino a Natale quando il cantiere della scuola Capucci sarà concluso. Sia a Fondo Stiliano che alla sede provvisoria della scuola Capucci in queste ore fervono i preparativi da parte degli insegnanti, del personale ausiliario e di altre maestranze.

Un’area del parco del Tondo viene delimitata in queste ore con una recinzione per consentire ai bambini di avere a disposizione del parco esterno dedicato. I lavori di recinzione saranno conclusi per lunedì 4, in questo modo una parte del parco non sarà fruibile dalla cittadinanza ma il “sacrificio” sarà, appunto, temporaneo. L’Amministrazione Comunale ringrazia il centro sociale Il Tondo e la cooperativa San Vitale per la grande sensibilità mostrata verso l’allestimento della sede temporanea della scuola Capucci.

L’alluvione ha determinato danni anche negli altri edifici che hanno riaperto già lo scorso 25 maggio per consentire la fine dell’anno scolastico. Gli effetti degli eventi vissuti sono stati oggetto di lavori di manutenzione straordinaria. Il nido Corelli, la scuola dell’infanzia La Filastrocca, le scuole primarie Codazzi e Garibaldi sono gli altri edifici nei quali, nel mese di agosto, si è lavorato grazie alla solidarietà dei lettori del gruppo editoriale Monrif che ha destinato una quota della raccolta fondi avviata dopo l’alluvione al Comune di Lugo.

Nel nido Corelli si è intervenuti sugli intonaci e i battiscopa, su alcuni sollevamenti e fessurazioni del pavimento di gomma. Nella scuola dell’infanzia La Filastrocca sono stati ripristinati gli intonaci e i battiscopa dei muri del seminterrato dove si erano formate muffe, oltre a realizzare il nuovo pavimento della cucina e quello dello spazio armadietti. Anche la centrale termica ha subito alcuni danni e verrà riparata. Nella scuola primaria Codazzi sono stati sistemati tutti i muri di ambito dove si erano verificati distacchi localizzati di intonaco, di battiscopa e, ugualmente, sono stati ripristinati alcuni pavimenti che avevano subito sollevamenti e fessurazioni. In questo caso verrà sostituito completamente il gruppo termico. L’intervento nella scuola primaria Garibaldi ha riguardato la palestra dove sono state sostituite le porte dei magazzini ed è in corso di ripristino il rivestimento delle pareti in linoleum e la riparazione della pavimentazione che era stata lesionata in alcuni punti. Sono state messe in sicurezza anche le lastre di marmo perimetrali, esterne al cappotto, che si sono distaccate a causa dell’alluvione.

Anche Croce Rossa Italiana, sezione Bassa Romagna, contribuisce al ripristino delle scuole con una donazione che riguarda il futuro acquisto di arredi per la scuola di Fondo Stiliano.

“Desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno lavorato in agosto e stanno lavorando in queste ore per permettere l’apertura dell’anno educativo e scolastico. È un lavoro intenso e molto impegnativo che permetterà, anche in questo 2023 decisamente particolare, un rientro ordinato dei bimbi – hanno spiegato il sindaco Davide Ranalli e il vicesindaco Luigi Pezzi – . Allo stesso tempo ringraziamo le realtà che ci sostengono e sentiamo forte la responsabilità di restituire a chi ha donato il senso della loro solidarietà attraverso l’informazione su questi lavori”.