La scuola è aperta tutti i pomeriggi

Dopo la pausa estiva, riprendono le lezioni di musica alla scuola «Corelli» di Fusignano, che in questo nuovo anno scolastico riprenderà la sua sede storica in via San Francesco, 6, nei locali della Fondazione Francesconi.

Come sempre l’offerta è molto ampia e in grado di accontentare i gusti musicali di grandi e piccoli. Da anni la scuola può contare su un corpo docenti in grado di avvicinare i giovani alla musica attraverso i vari generi e repertori.

Margherita Vannini è l’insegnante di canto che guiderà i ragazzi attraverso il genere pop e rock dando attenzione all’impostazione e alla respirazione. Per lo studio della chitarra la scuola conta su Francesco Laghi, solista e concertista impegnato in diversi gruppi a livello nazionale, e Antonio Montanari, docente di grande esperienza specializzato nell’avvicinamento alla musica dei più piccoli. Il docente di basso elettrico è il fusignanese Stefano Ricci, molto conosciuto in ambito musicale come membro dei Quintorigo, con cui ha partecipato più volte al festival di Sanremo. Alla batteria Massimiliano Testa docente molto apprezzato per la sua disponibilità e capacità didattica impegnato in diversi progetti musicali e in studio con diversi solisti. Per quanto riguarda il reparto classico, la scuola offre come da tradizione un buon livello di preparazione in pianoforte con i la doppia cattedra dei docenti Carlo Botti e Costantino Medri, e in violino con il professore Enrico Gramigna.

Da diversi anni la scuola ha ottenuto il riconoscimento ufficiale dalla Regione Emilia-Romagna, a testimonianza della qualità dell’offerta formativa proposta.

La scuola e è aperta tutti i pomeriggi; per maggiori informazioni sui corsi e per prenotare la propria lezione di prova (gratuita), si può contattare il 347 5839049.