La Provincia di Ravenna ha dimostrato attenzione e sensibilità verso il mondo della scuola

Pubblichiamo la lettera di ringraziamento condivisa dal Liceo artistico “Nervi-Severini” di Ravenna e dall’ITC Ginanni di Ravenna alla Provincia di Ravenna per i locali concessi alle scuole presso il Quartiere Sant’Agata:

Signor Presidente,

nei giorni scorsi si sono conclusi i lavori di adeguamento strutturale e messa in sicurezza della succursale in via Sant’Agata 22 dell’ITE G. Ginanni e del Liceo Artistico Nervi Severini, consentendo l’avvio regolare delle lezioni per le sei classi assegnate a tale sede.

Preme a queste Istituzioni scolastiche manifestare il proprio ringraziamento a Lei, alla Consigliera Martinez e a tutto il personale degli uffici della Provincia di Ravenna competenti per lo sforzo profuso affinché i lavori terminassero nei tempi previsti, assicurando in tal modo il diritto allo studio dei nostri studenti, riconosciuto e tutelato dalla Costituzione italiana.

La Provincia di Ravenna ha dimostrato, nella alacrità e celerità delle opere effettuate, attenzione e sensibilità verso il mondo della scuola, affermando ancora una volta che per tutti noi l’Istruzione è un bene comune e un patrimonio da garantire, perché da essa prende forma il nostro Futuro.

Ringraziando ancora per l’impegno e la collaborazione, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente scolastico del Liceo Artistico Nervi Severini Paolo Taroni

Il Dirigente scolastico dell’ITE G. Ginanni Fausta Labidonisia