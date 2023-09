L’aula è stata interamente attrezzata grazie ad una donazione di materiale multimediale di ultima generazione ricevuta da MediaWorld in occasione della riapertura dopo l’alluvione

E’ stata inaugurato ieri, lunedì 25 settembre, alle ore 17.15, il nuovo laboratorio digitale al Liceo Artistico Nervi Severini di Ravenna, attrezzato grazie ad una donazione di materiale multimediale di ultima generazione ricevuta da MediaWorld.

In occasione della riapertura del punto vendita di Fornace Zarattini, duramente colpito dall’alluvione della scorsa primavera, che aprirà le porte per la prima volta da maggio nella mattinata di giovedì 28 settembre, l’azienda, presente con 11 punti vendita in Emilia-Romagna, ha investito sul supporto tecnologico del Liceo per sostenere una comunità duramente provata.

L’iniziativa

Il MediaWorld Lab allestito all’interno del Liceo Artistico Nervi-Severini, come spiega l’azienda, è una iniziativa studiata da MediaWorld sotto l’egida di Regione Emilia-Romagna e Comune nell’alveo dei progetti “Next Generation Classroom – Scuola 4.0”. Le tecnologie top di gamma dei migliori brand internazionali implementate nel laboratorio, infatti, consentono attività con schermo condiviso/mirroring nonché lavori individuali o a coppie. Nello specifico è presente una postazione per i docenti con un maxischermo rivolto all’aula e ulteriori 26 postazioni complete per gli studenti dotate di laptop e sedie ergonomiche. Inoltre, l’aula è dotata di un kit “Content Creator”, adatto allo streaming di lezioni da remoto e per progetti elaborati dagli studenti. Infine, trattandosi di un Liceo Artistico, l’aula è dotata di tavolette grafiche, strumento fondamentale per chi intende intraprendere percorsi professionali come illustratori e grafici, ma anche per ritocco fotografico e digital painting. Le dotazioni, infine, consentono di lavorare in ecosistema Google, permettendo agli studenti di condividere e completare a casa le attività d’aula, utilizzando tool gratuiti e sicuri.

LICEO ARTISTICO. Inaugurato un laboratorio donato da Media World. A sx Karsten Wildberger Ceo Mediaworld

I commenti

Guido Monferrini, Amministratore delegato di MediaWorld e board member del Gruppo internazionale MediaMarkt-Saturn, così commenta l’iniziativa in occasione del taglio del nastro. “A nome di MediaWorld e dell’intero Gruppo, è una gioia veder nascere questo laboratorio innovativo che consentirà alle studentesse e agli studenti di esprimere al meglio il proprio potenziale. La ripartenza del Ravennate passa dai giovani e abbiamo condiviso con le Istituzioni regionali e locali che fosse prioritario investire sulla scuola evitando a questi adolescenti un ulteriore stop a due anni dall’esperienza DAD dovuta alla pandemia”.

“Personalmente ritengo rappresentativo della volontà comune di investire sui giovani il fatto che questa inaugurazione avviene ancor prima della riapertura del MediaWorld di Ravenna che inaugureremo questo giovedì e per il quale abbiamo deciso di fare un ulteriore investimento per restituirlo ai cittadini in veste di secondo Experience Store d’Europa. L’Emilia-Romagna, infatti, è una regione cardine per il Sistema-Paese e per questo intendiamo intensificare gli investimenti e proseguire nella generazione di indotto e nuova occupazione”