L’intervento rientra tra i dodici destinati alle scuole e candidati ai finanziamenti del PNRR

E’ stato approvato dalla giunta il progetto di costruzione del nuovo Nido Pavirani, in via Pavirani 23, per un valore di 2milioni 950 mila euro di cui 2milioni376mila euro finanziati dal PNRR e 574mila dal Comune.

Il progetto rientra tra i dodici relativi a interventi nelle scuole candidati dal Comune ai finanziamenti del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza).

“La costruzione del nuovo Nido – sostiene l’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte – si rende necessaria dal momento che non è conveniente dal punto di vista economico l’adeguamento della vecchia struttura, risalente al 1975, e ritenendo più logico e razionale procedere con la realizzazione di un edificio moderno adeguato ai nuovi standard strutturali e di contenimento energetico previsti dalle attuali norme”.

L’intervento prevede quindi la demolizione dell’attuale edificio e la costruzione di una nuova struttura scolastica ad un solo piano fuori terra facilmente accessibile di circa 900 metri quadri che ospiterà un Nido per l’infanzia a quattro sezioni in grado di accogliere 67/73 bambini di età compresa tra 0 e 3 anni. La struttura sarà inoltre dotata di una zona di servizi, cucina e lavanderia. Sono previsti il mantenimento di una zona libera in prossimità dell’ingresso a nord per consentire la possibilità di accesso con i mezzi da via Pavirani e la realizzazione di una pista ciclabile di collegamento tra le vie Pavirani e Centofanti, che sarà oggetto di specifica progettazione.

Una sezione dell’edificio sarà dedicata ai lattanti e potrà accogliere fino a 15 bambini mentre le altre sezioni potranno ospitare ogni livello di età da 0 a 3 anni a seconda delle esigenze, in particolare una sezione potrà accogliere fino a 24 bambini e le altre due sino a 21 per un totale massimo di 73 bambini. Ogni sezione è articolata come unità autonoma costituita da aula, ripostiglio, sala sonno e servizi igienici.

La maggior parte delle attività potrà essere svolta nelle aule didattiche che si affacciano su una zona comune per attività libere e di gruppo. Disimpegnata dal salone, si trova l’area riservata agli insegnanti e al personale ATA, oltre al servizio igienico per le persone diversamente abili, direttamente accessibile dallo spazio comune attraverso un ampio disimpegno.

Gli spazi esterni e interni e i materiali utilizzati avranno caratteristiche tali da tutelare e promuovere la salute dei bambini e degli operatori.

Tra i servizi generali sono previsti i servizi igienici e un locale spogliatoio per le insegnanti e il personale, un locale destinato a deposito per le attrezzature, un locale lavanderia, un ufficio/sala insegnanti. La zona cucina, dotata di accesso indipendente, si compone di dispensa e servizi igienici e spogliatoio per il personale.

I lavori avranno inizio entro il 30 novembre come previsto dalle tempistiche del PNRR e dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2025.