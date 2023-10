Questa mattina presso la scuola “Don Minzoni” l’iniziativa inserita nell’ambito del progetto “Un albero per il futuro – un grande bosco diffuso per la legalità”

“È stato un grande onore incontrare questa mattina, insieme agli studenti e alle studentesse della scuola secondaria di primo grado ‘Don Minzoni’, Don Luigi Ciotti, da sempre impegnato nella lotta per la legalità” esordisce il sindaco Michele de Pascale commentando l’iniziativa inserita nell’ambito del progetto “Un albero per il futuro – un grande bosco diffuso per la legalità”, promosso dal nucleo forestale dei Carabinieri.

“Parlare di legalità a scuola – continua il sindaco – è molto importante per due motivi. In primo luogo perché la cultura della legalità parte dalle piccole cose, dal nostro comportamento quotidiano e dalle tante singole scelte che ciascuno e ciascuna di noi ogni giorno fa nel rispettare le regole, nel capire perché esistono e nel portare avanti valori positivi. L’altra ragione invece è legata alla figura di Don Minzoni, che oggi insieme ai ragazzi e alle ragazze abbiamo ricordato nel centenario della sua morte. Oggi per noi affermare i valori della legalità ha un prezzo piccolo ma ci sono tanti luoghi, nella storia e nel nostro tempo, nei quali affermare i principi della legalità si paga con il prezzo della propria vita. Per questo abbiamo il dovere morale di affermare questi valori con decisione, convinzione e grande senso di responsabilità. Grazie alla scuola ‘Don Minzoni’ per questa bella mattinata”.