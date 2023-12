Dedicato a laureati ed alle laureate in corsi di laurea magistrali o a ciclo unico, dottorandi ed assegnisti di ricerca del campus di Ravenna dell’università di Bologna

Scaturito dalla volontà della fondazione “Gardini” di legare alla figura dell’imprenditore un progetto di alto profilo scientifico e culturale rivolto al mondo universitario, nasce il “Premio per tesi”, con la prima edizione consultabile online, fino venerdì 16 febbraio del 2024, visitando il seguente sito web www.fondazioneflaminia.it/premio-per-tesi-in-memoria-di-raul-gardini/, in memoria di Raul Gardini, da assegnare a laureati ed alle laureate in corsi di laurea magistrali od a ciclo unico, dottorandi ed assegnisti di ricerca del campus di Ravenna dell’università di Bologna che approfondiscono la ricerca e lo studio interdisciplinare sui temi della sostenibilità ambientale e dell’economia circolare.

L’iniziativa si è concretizzata attraverso un accordo tra il Comune di Ravenna, la fondazione “Raul Gardini”, che finanzierà il bando per sette edizioni, per 7000€ l’anno, il campus di Ravenna dell’università di Bologna e fondazione “Flaminia”. L’accordo definisce i ruoli di tutti i soggetti sottoscrittori e prevede, tra l’altro, la costituzione di un comitato scientifico col compito di supervisione scientifica e coordinamento del progetto; di definizione dei criteri generali per la predisposizione del bando di concorso annuale, ed in particolare i requisiti e le modalità di accesso da parte dei destinatari, nonché i criteri per la valutazione degli elaborati; e, infine, la valutazione degli stessi.