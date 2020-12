La serie Tv ispirata al blog della mamma faentina Valentina Santandrea in onda su Rai 2

Dopo il grande successo del primo ciclo di episodi, sono in corso in questi giorni in Friuli Venezia Giulia le riprese della seconda stagione della serie Volevo fare la rockstar che si concluderanno a febbraio del 2021.

La fiction è tratta dall’omonimo blog di Valentina Santandrea, una ragazza di Faenza che, tramite una narrazione sincera e trasparente della sua vita e delle sue difficoltà da “mamma single”, ha attirato l’attenzione di sempre più lettori vedendo il suo blog trasformarsi negli anni in una serie Tv e in due libri.

La seconda stagione della serie è composta da otto episodi da 50 minuti, ancora una volta diretta dal goriziano Matteo Oleotto ed è una coproduzione Rai Fiction e Pepito Produzioni realizzata con il sostegno della Friuli Venezia Giulia Film Commission.

“Siamo circa all’ottava settimana di riprese – afferma la faentina Valentina Santandrea – e sono felicissima che si stia girando la seconda stagione.

La prima è andata molto bene, sia per i numeri sia per la calorosa accoglienza di pubblico e critica. Merito di una produzione visionaria, ottimi sceneggiatori, ottimo regista e cast stellare, che hanno reso eccezionale qualcosa che era quasi assente dalla tv pubblica: la vita vera nelle province del nord.

Non vedo l’ora di vedere di nuovo in tv Olivia, che mi ricorda parecchio qualcuno di mia conoscenza. Nel 2021 sarà in libreria anche il mio secondo romanzo, che si chiamerà La gang dei bimbi povery e uscirà con Fabbri Editori: ci sarà di nuovo da ridere e piangere”.

Il suo primo romanzo, “Volevo fare la Rockstar” è stato pubblicato da Rai Libri a ottobre 2019.

Valentina Orlandi