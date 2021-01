La dichiarazione del presidente della ODV Il Terzo Mondo, Tchameni Tchienga Charles

“È con rammarico ed in contempo con grande speranza per una salute migliore di tutti che vorrei comunicare – afferma il presidente della ODV Il Terzo Mondo,Tchameni Tchienga Charles – a tutti i bambini e bambine che quest’anno la consueta festa dell’Epifania, organizzata dalla gentile e dolce Befana dei Portuali di Ravenna e presentata dai Presidenti Luca Grilli della Compagnia Portuale e Luigi Spadaro del C.S.R.C Portuali, non si terrà questo 6 Gennaio 2021 a causa dell’emergenza COVID.

In effetti da domani tutta l’Italia torna ad essere zona Rossa e non potendosi muovere per evitare gli assembramenti il Cinema City rimarrà chiuso.

Mi associo ai pensieri della Befana dei Portuali di Ravenna ed a quelli degli organizzatori per augurare a tutti i circa 1000* bambini e bambine una buona Befana nel pieno rispetto delle regole di confinamento (*dato dei partecipanti all’edizione 2020 in cui ci fu: la proiezione di uno dei primi film d’inizio anno per bambini seguito di solito dalla consegna della calza piena di dolci e di regali per tutti i bambini con in fine il taglio della torta gigante dei portuali) rassicurandoli che annullare questo tradizionale appuntamento al Cinema City per il Covid è solo un modo di prendere una rincorsa con l’auspicio di poter tutti salvaguardare la nostra salute che ci permetterà l’anno prossimo di saltare meglio e con qualità poiché una buona condizione di salute per tutti e soprattutto dei bambini è la garanzia di una ottima produzione” dichiara il presidente della ODV Il Terzo Mondo,Tchameni Tchienga Charles.