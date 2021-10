Consegnati dal “Gruppo i Colleghi di Grisù” Pompieri di Ravenna e Distaccamenti e dall’associazione Cuore e Territorio

“Il sorriso di un bambino è per noi un punto di crescita – afferma il presidente dell’associazione di Volontariato Il Terzo Mondo ODV Charles Tchameni Tchienga -. È sotto questo motto dell’associazione di Volontariato Il Terzo Mondo che stamattina abbiamo abbiamo ricevuto presso lo sportello del sorriso, dal “Gruppo i Colleghi di Grisù” Pompieri di Ravenna e Distaccamenti e dall’associazione Cuore e Territorio un ingente quantità di materiali diversi (mascherine, giochi, girello, bicchieri, oggetti elettronici,. materasso…) da distribuire, insieme al pacco di indumenti che già diamo gratuitamente alle famiglie indigenti che frequentano appunto lo sportello del sorriso di via Grado 30 a cura della Onlus.

A consegnare il materiale per il ‘Gruppo i Colleghi di Grisù’ Pompieri di Ravenna e Distaccamenti sono stati i signori Fabio Marzufero e Vincenzo Basile. Mentre per il Cuore e Territorio erano Anna Redavid e Marcello Iervolino”.

È stato un piacere per il presidente dell’associazione di Volontariato Il Terzo Mondo ODV Charles Tchameni Tchienga ricevere questi doni.