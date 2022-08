A causa del montaggio di una gru di grandi dimensioni, il tratto di via di Roma, tra le vie Mariani e via Diaz, sarà chiuso dalle 7 di domani, sabato 6 agosto, alle 23 di dopodomani, domenica 7 agosto

A causa del montaggio di una gru di grandi dimensioni relativamente ad un cantiere si rende necessario chiudere il tratto di via di Roma, tra le vie Mariani e via Diaz, a Ravenna, dalle 7 di domani, sabato 6 agosto, alle 23 di dopodomani, domenica 7 agosto.

Il divieto di transito riguarderà tutti i veicoli, eccetto le biciclette, e sarà in vigore anche il divieto di sosta permanete su entrambi i lati per tutti i veicoli.

Di conseguenza verranno adottati i seguenti provvedimenti:

divieto di sosta con zona rimozione sul lato civici pari per tutti i veicoli, per un tratto di circa quindici metri, in prossimità dell’intersezione tra via di Roma e viale Farini, dalle 6 alle 12.30 di domani, sabato 6 agosto, per consentire le manovre di ingresso dei veicoli nell’area di cantiere

transito consentito a tutti i veicoli con conseguente soppressione temporanea della zona a traffico limitato nella corsia ovest di via di Roma, nel tratto e nella direzione da via Mariani all’incrocio tra le vie Alberoni e via Guaccimanni. Quindi, i veicoli provenienti da via Carducci dovranno seguire il percorso alternativo, svoltando a sinistra in via di Roma verso le vie Alberoni e via Guaccimanni; solo gli autorizzati potranno proseguire diritto in via Mariani, dove resta attiva dalle 7.30 alle 20.30 la zona a traffico limitato

Nelle due giornate di domani, sabato 6 agosto, e dopodomani, domenica 7 agosto, la Polizia locale provvederà a sospendere le operazioni di rilevazione delle infrazioni col sistema “Sirio”, relativo solo al varco di via di Roma.

Il percorso del trasporto pubblico locale sarà modificato. Gli autobus provenienti da piazza dei Caduti, per raggiungere la stazione ferroviaria, dovranno girare a destra percorrendo via di Roma, viale Santi Baldini e viale Pallavicini, riprendendo poi il percorso ordinario. Saranno sospese le fermate di Sant’Apollinare, in via di Roma, e “Liceo”, in viale Farini, davanti al liceo classico “Alighieri”. Gli utenti possono utilizzare la fermata provvisoria di viale Farini, di fronte alla stazione ferroviaria.

Tutte le informazioni utili sulle linee interessate si trovano sulla pagina di Start Romagna, al sito web www.startromagna.it/infobus/ravenna-lavori-in-via-di-roma-il-6-e-7-agosto/.