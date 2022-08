Nella giornata di ieri, mercoledì 24 agosto, in piazza Vivaldi, sono state premiate, nelle categorie “Gold” ed “Evergreen”, anche dieci mamme ravennati

Le selezioni per “Miss mamma italiana 2022”, concorso nazionale di bellezza e di simpatia giunto, quest’anno, alla sua ventinovesima edizione, e curato dalla “Te.Ma spettacoli” di Paolo Teti, ideatore e patron del Concorso, e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 anni ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 anni ai 55 anni e con fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni, proseguono in tutta Italia.

Nella giornata di ieri, mercoledì 24 agosto, nella suggestiva piazza Vivaldi, affacciata sul mare di Lido Adriano, si è svolta proprio una selezione valevole per l’elezione di “Miss mamma italiana 2022”. Le mamme partecipanti, oltre a sfilare in passerella con abiti eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, e cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche a loro scelta.

La giuria, presieduta da Sergio Moscatelli, eletto “Babbo più bello d’Italia 2022”, ha proclamato vincitrice della selezione Simona Elena Buzdugan, di 34 anni, agente immobiliare di Spello, paese in provincia di Perugia, e mamma di Nives, di 8 anni.

La fascia “Gold” di “Miss mamma italiana”, riservata, appunto, alle mamme dai 46 anni ai 55 anni, è andata a Rosangela Lima, di 53 anni, istruttrice di fitness di Cattolica, paese in provincia di Rimini, e mamma di Ruana, di 20 anni, e di Sofia, di 14 anni; mentre, la fascia “Evergreen” di “Miss mamma italiana”, riservata, appunto, alle mamme con più di 56 anni, è andata ad Antonella Burattoni, di 63 anni, casalinga di Ravenna, e mamma di Mattia, di 41 anni.

Le altre mamme premiate che, insieme a Simona Elena Buzdugan, accedono alle pre-finali nazionali di “Miss mamma italiana 2022”, in programma da lunedì 5 settembre a sabato 10 settembre a Bellaria Igea Marina, paese in provincia di Rimini ed in piena riviera romagnola, sono elencate di seguito:

Tiziana Nardò, “Miss mamma italiana – Eleganza”, di 39 anni, operaia di Russi, e mamma di Cecilia, di 1 anno

Rosy Savino, “Miss mamma italiana – In gambe”, di 44 anni, oss di Cesena, e mamma di Martina, di 18 anni, e di Mattia, di 11 anni

Carmela Crisci, “Miss mamma italiana – Sportiva”, di 44 anni, oss di Cesena, e mamma di Domenica, di 27 anni, di Assunta, di 24 anni, di Cristian, di 17 anni, e di Riccardo, di anni

Svetlana Goncharova, “Miss mamma italiana – Arianne”, di 40 anni, casalinga di Massa Lombarda, e mamma di Kirill, di 20 anni, e di Arian, di 15 anni

Di seguito, invece, l’elenco delle mamme premiate per la categoria “Gold” e per la categoria “Evergreen”:

Elisabetta Beltrami, “Miss mamma italiana – Gold solare”, di 47 anni, imprenditrice di Fusignano, e mamma di Federica di 14 anni

Nadia Placci, “Miss mamma italiana – Gold sorriso”, di 53 anni, collaboratrice scolastica di Ravenna, e mamma di Elisa, di 30 anni, e di Davide, di 22 anni

Isotta Foli, “Miss mamma italiana – Gold glamour”, di 46 anni, educatrice di San Pietro in Trento, frazione del Comune di Ravenna, e mamma di Giorgia, di 22 anni, di Alessia, di 18 anni, di Desirè, di 11 anni, e di Riccardo, di 10 anni

Monica Minghetti, “Miss mamma italiana – Gold fashion”, di 53 anni, parrucchiera di Ravenna, e mamma di Mattia di 33 anni

Carmela Vigliotti, “Miss mamma italiana – Gold radiosa”, di 54 anni, casalinga di Imola, città in provincia di Bologna, e mamma di Donato, di 23 anni, di Vincenzo, di 21 anni, e di Giuseppe, di 14 anni

Carla Ridolfi, “Miss mamma italiana – Evergreen sprint”, di 68 anni, guardarobiera di Cervia, e mamma di Federica di 40 anni

Franca Pulvirenti, “Miss mamma italiana – Evergreen romantica”, di 62 anni, modellista di Cesena, e mamma di Valentina, di 36 anni, e di Samuele, di 24 anni

Adriana Pino, “Miss mamma italiana – Evergreen dolcezza”, di 63 anni, casalinga di Savarna, frazione del Comune di Ravenna, e mamma di Andrea, di 35 anni, di Giulia, di 32 anni, e di Francesco, di 25 anni

Claudia Sangiorgi, “Miss mamma italiana – Evergreen simpatia”, di 69 anni, insegnante di Marina Romea, frazione del Comune di Ravenna, e mamma di Umberto di 36 anni

L’evento, organizzato dalla pro loco di Lido Adriano, di cui è presidente Gianni De Lorenzo, è stato presentato da Paolo Teti e da Barbara Semeraro. Le mamme interessate a partecipare al concorso a loro dedicato, le cui iscrizioni sono gratuite, possono contattare la “Te.Ma spettacoli”, consultando il sito web www.missmammaitaliana.it, oppure telefonando allo 0541 344300.

“Miss mamma italiana”, infine, sostiene “Arianne”, un’associazione onlus per la lotta all’endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che, in Italia, colpisce oltre 4.000.000 di donne fin dall’adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un’attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.