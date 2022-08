I requisiti richiesti e come candidarsi

Aperto un casting a Ravenna per una nuova importante serie v prodotta da The Apartment Pictures a Fremantle Company la quale cerca una bambina romagnola fra gli 11 e i 13 anni con capelli e occhi castani.

Non sono necessarie esperienze pregresse nel campo della recitazione e non sono accettate candidature diverse dalla suddetta ricerca; inoltre le bambine precedentemente candidate non devono proporsi di nuovo.

Il casting si svolgerà il 6 Settembre a Ravenna solo su prenotazione dalle 10:00 fino alle 18:00 presso Palazzo Rasponi dalle Teste in Piazza Kennedy (accesso da Via Luca Longhi 9). Le bambine devono essere accompagnati da un solo genitore, in possesso di Super Green Pass per poter accedere al luogo.

La prenotazione è obbligatoria ed effettuabile tramite questo link (clicca qui) oppure inquadrando il codice QR qui sotto:

In caso di impossibilità a presentarsi al casting, è possibile candidarsi alla seguente mail msecolocastingminori@gmail.com inviando una foto aggiornata (no costume, no occhiali da sole, no cappelli), un breve video di presentazione (girato anche col cellulare in orizzontale, di circa 30 secondi), dati anagrafici della bambina (nome, cognome, data di nascita, luogo di domicilio) e nominativi e recapiti dei genitori (mail e nr di telefono). Obbligatorio allegare la liberatoria compilata e firmata (vedi link) e una copia dei documenti di identità di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci.

L’eventuale partecipazione al progetto audiovisivo sarà subordinata all’obbligatoria autorizzazione di entrambi i genitori o chi ne fa le veci. Durante la selezione, il minore potrà essere sottoposto a interviste, servizi fotografici e/o riprese audiovisive da parte degli incaricati di The Apartment Pictures e suddetto materiale verrà utilizzato internamente da The Apartment Pictures per il casting del film.