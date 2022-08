C’è tempo fino al 30 settembre per inviare la domanda

È aperto il bando di servizio civile universale digitale rivolto a tutti i ragazzi e le ragazze tra i 18 e i 28 anni. Gli interessati potranno inviare la domanda entro le 14 del 30 settembre.

Per il Comune di Ravenna sono disponibili tre progetti per un totale di 12 posti:

Digitale Ravenna: formazione per cittadini digitali (4 posti);

Digitale Ravenna: helpdesk (4 posti);

Digitale Ravenna: sportelli smart per il cittadino (4 posti).

Ai giovani selezionati, che saranno poi avviati al servizio civile, è riconosciuto un assegno mensile di 444,30 euro. I progetti avranno una durata di 12 mesi. I ragazzi e le ragazze interessati/e dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on line (DOL) collegandosi all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Per poter fare la domanda è necessario essere in possesso delle credenziali Spid. Una volta autenticati sarà possibile scegliere il progetto per il quale candidarsi. Per informazioni sul servizio civile è possibile contattare Andrea Marabini – andreamarabini@comune.ravenna.it – 0544.482600, mentre per informazioni sui progetti: Grazia Domenichini – gdomenichini@comune.ravenna.it – 0544.482363.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il bando al seguente link: https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/news/2022/8/bando_sca_scd/ oppure sul sito del Comune di Ravenna https://www.comune.ra.it/bandi/servizio-civile-universale-digitale/