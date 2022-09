Le classi, dopo il via agli interventi in questa settimana, saranno temporaneamente spostate, fino al periodo natalizio, negli spazi del museo civico e del centro sociale cittadini

Questa settimana, come previsto e come comunicato in precedenza, sono iniziati i lavori di messa in sicurezza sismica delle scuole “Bassi” di Castel Bolognese. A tal riguardo, dato che gli interventi causeranno lo spostamento temporaneo delle classi fino al periodo natalizio negli spazi del museo civico e del centro sociale, l’amministrazione comunale, in una nota, vuole precisare alcuni punti essenziali.

Sotto un’attenta supervisione dei responsabili del servizio dell'”Unione della Romagna faentina” e del Comune di Castel Bolognese, continua la nota, all’interno del museo civico, tecnici specializzati stanno svolgendo i lavori necessari a liberare gli spazi che diventeranno classi, in cui, per qualche mese, gli alunni e le insegnanti, svolgeranno le loro attività.

Insieme agli operatori del servizio, agli esperti e ai volontari, l’amministrazione, prosegue la nota, ha già in programma iniziative di approfondimento storico-culturale da calendarizzare nei prossimi mesi e che copriranno le mancanze che derivano dalla chiusura temporanea del museo. Prima tra tutte, a ottobre, in sala espositiva e nella chiesa di Santa Maria della Misericordia di Castel Bolognese, la mostra dedicata a Nicola Utili per i sessant’anni dalla sua morte; mentre, a settembre, numerosi appuntamenti già programmati e fuori calendario. La cultura, quindi, non si ferma, e, inoltre, si è al lavoro per far scoprire e riscoprire il territorio tramite le opere, i reperti, la storia, le strade, i palazzi e le chiese.

Un ringraziamento importante, aggiunge la nota, va sicuramente a chi, operando nel museo, non ha smesso, fino ad ora, di credere nel suo potenziale e nel lavorare alla sua promozione. Nel 2023, infatti, si potranno testare i progetti che sono stati messi in piedi in questi anni, anche grazie ai laboratori organizzati per le scuole dagli operatori del museo.

Come il museo anche il centro sociale, luogo di ritrovo, di socialità e di incontro di tante persone, in particolare anziane, non potrà essere utilizzato per qualche mese, continua la nota. L’amministrazione comunale di Castel Bolognese si è così attivata, incontrando i coordinatori del centro e degli orti sia per iniziare un dialogo di confronto, che per trovare soluzioni per le iniziative già programmate. Sono stati messi a disposizione alcuni luoghi cittadini, come la sala espositiva, la chiesa di Santa Maria della Misericordia, il teatrino, alcune sale dei Cappuccini, alcuni spazi del circolo tennis, e il mulino Scodellino. In questo modo, si potranno continuare a svolgere attività come la tombola, i pomeriggi di incontro e di merenda, la proiezione di “Finestre sul mondo”, e qualche gita al mulino col supporto di una navetta. Inoltre, nei prossimi giorni, l’amministrazione si riunirà col comitato di gestione per puntualizzare il calendario.

Infine, a seguito della dislocazione temporanea di tutte le classi del plesso della scuola primaria “Bassi”, prosegue la nota, l’organizzazione dei servizi scolastici comunali è stata rimodulata al dettaglio, nell’ottica di limitare al minimo i disagi che potrebbero verificarsi, e nell’ottica di ridurre l’impatto sull’organizzazione delle famiglie. La refezione scolastica si svolgerà, quindi, nelle relative aule, poiché, nessuna delle sedi, dispone di locali nei quali poter organizzare questo momento di pausa. Per di più, come anticipato, per ovviare alla problematica degli ingressi e delle uscite, l’istituzione scolastica consentirà il ritiro o l’entrata da scuola con dieci o quindici minuti di anticipo o di ritardo per eventuali fratelli e sorelle dislocati o dislocate in sedi diverse.

Si precisa, inoltre, che, grazie alla massima disponibilità dell’associazione “Genitori”, il progetto del “Piedibus” sarà garantito, aggiunge la nota. Per ulteriori informazioni o per effettuare le iscrizioni, è necessario sia telefonare al 340 5802566, sia partecipare alla giornata dedicata, in programma sabato 10 settembre “Chalet del parco” di Castel Bolognese. Seguiranno, poi, altre informazioni sui social dell’associazione “Genitori”, associazione che, l’amministrazione comunale, tiene a ringraziare sentitamente per la disponibilità e per tutti i volontari e tutte le volontarie che offrono la loro disponibilità al progetto, continua la nota. Infine, per entrare nel merito dei dettagli e per chiarire ogni eventuale dubbio, i rappresentanti del plesso “Bassi” saranno a breve invitati ad un incontro informativo.

L’impegno, conclude la nota, nel limitare i disagi affinché tutto si svolga al meglio è massimo, pertanto, in caso di necessità, si invita a telefonare allo 0546 655845, oppure a scrivere una mail all’indirizzo linda.caroli@comune.castelbolognese.ra.it.