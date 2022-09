In programma da giovedì 6 ottobre a giovedì 3 novembre, coloro che frequenteranno le lezioni potranno svolgere un test finale, utile per acquisire il cosiddetto “patentino”

L’ufficio anagrafe canina del Comune di Cervia, in collaborazione sia col servizio veterinario dell’ausl della Romagna-Ravenna che con l’associazione “Arca 2005-Canile di Cervia”, organizza un corso formativo, i cui incontri si svolgeranno nella saletta di piazza 25 aprile di Cervia, tutti i giovedì dal 6 ottobre al 3 novembre, dalle 20.30 alle 22.30, rivolto ai proprietari di cani e a chi ha intenzione di prenderne uno.

L’obiettivo è imparare sia a conoscere meglio il proprio cane, sia a gestirlo in modo responsabile, sia a fornire informazioni utili per evitare errori comuni e per migliorare il rapporto e la convivenza tra cane e persone. Il fine del corso, quindi, è quello di consentire l’integrazione dell’animale nel contesto sociale, e di conoscere sia le responsabilità civili e penali dei proprietari e dei detentori, sia le regole di convivenza e di pubblica sicurezza.

Al termine del corso, le cui iscrizioni sono possibili entro lunedì 26 settembre e il cui numero massimo di partecipanti è di trenta, a coloro che supereranno il test di valutazione finale, che consiste in una prova pratica e in un test finale ed in programma venerdì 4 novembre, verrà consegnato il cosiddetto “patentino”. Ai primi quindi iscritti che frequentano il corso e che superano il test finale, inoltre, verrà offerto uno sconto su un pacchetto di lezioni pratiche al centro cinofilo “BdogS” di Cannuzzo di Cervia, in calendario nei mesi autunnali.

Tra i relatori del corso, figurano il dottor Andrea Malmerenda, medico veterinario specializzato in comportamento animale; la dottoressa Cristina Liverani, medico veterinario del servizio veterinario dell’ausl della Romagna-Ravenna; Silvia Tonon, educatore cinofilo professionista riconosciuto dal “Csen” e dall'”Opes cinofilia”; il dottor Matteo Galliani, medico veterinario e direttore sanitario del canile di Cervia; e Maria Adinolfi, presidente dell’associazione “Arca 2005-odv”.

Per maggiori informazioni, è necessario contattare l’ufficio anagrafe canina del Comune di Cervia, telefonando allo 0544 979221, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 (il giovedì anche dalle 15 alle 17), o scrivendo una mail all’indirizzo anagrafecanina@comunecervia.it. Per iscriversi al corso, invece, è necessario visitare il seguente link sportellotelematico.comunecervia.it/procedure%3Ac_c553%3Aanimali%3Bcorso.patentino.cani%3Biscrizione?source=2352.