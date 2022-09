La misura è stata adottata per terminare i lavori in programma in questi giorni, pertanto, fino a dopodomani, lunedì 12 settembre, il traffico subirà cambiamenti

La modifica alla viabilità in via Tamburini di Faenza, tra il civico 3 e l’intersezione con via fratelli Rosselli, con la contestuale istituzione del senso unico di marcia con direzione Firenze–Ravenna, è prorogata fino a dopodomani, lunedì 12 settembre, così da ultimare l’intervento in atto in questi giorni. Per chi transiterà in via fratelli Rosselli, quindi, non sarà possibile svoltare in via Tamburini.