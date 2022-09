Sabato 17 Settembre in via Ghibuzza a Ravenna

“La base da cui parto è un nome rassicurante,

un nome già esistente e che risuona familiare: Scrittura

Ma è solo in una dimensione dove la familiarità

sia messa da parte e dove le risonanze siano apparentemente

sconnesse che le creatività follemente geniali

e le opere narrative degne di nota

iniziano a prendere forma”.

Deda Fiorini spiega così il corso di scrittura storytelling che terrà anche a Ravenna due sabati al mese a partire da Sabato 17 Settembre ore 16.30 in via Ghibuzza 12 a Ravenna.

Deda Fiorini è a capo del circuito nazionale Il Circolo degli Scrittori, è autrice di vari libri tra cui il best seller del settore storytelling dal titolo “storytelling design thinking e copywriting”.

E’ stata Oscar SMAU (la più grande fiera internazionale sull’innovazione) per essere il video più visto e apprezzato nel 2021 in ambito creatività e comunicazione, insegna Storytelling e Comunicazione all’Istituto Europeo di Design e all’Accademia di arti visive di Firenze è docente di Design della Narrazione per la classe di Sceneggiatura.

Ha scritto quest’anno un libro illustrato educativo per bambini dal titolo “La Mongolfiera della mia Esistenza” per spiegare ai bambini in modo semplice, attraverso storie e immagini, concetti emotivamente complessi (il libro è su Amazon).

Nel corso di scrittura che terrà a Ravenna guida la classe in esercizi interattivi.

“Non è un percorso facile” spiega Deda Fiorini “mi piace spingere i miei allievi ampiamente oltre i loro limiti e in questi 7 anni di insegnamento dove ho guidato oltre 1000 studenti e tenuto conferenze in tutta Italia, ho la certezza che i metodi in cui li coinvolgo sbloccano qualcosa di profondo e attivano una parte della loro creatività prima dormiente” .

Per partecipare alla classe di scrittura scrivere al 334 16 48 929 o a info@ilcircolodegliscrittori.it

Si ricorda che le lezioni cominciano Sabato 17 Settembre ore 16.30 in via Ghibuzza 12 a Ravenna.

Dettagli del corso a questo link:

https://www.urbanfabrica.com/