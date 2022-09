La serata si è svolta mercoledì 21 settembre

Si è svolta mercoledì 21 settembre, al Circolo Ravennate e dei Forestieri la cerimonia di apertura del Lions Club Ravenna Dante Alighieri presenziato dal Lion Giuseppe Savini con la partecipazione dell’immediato Past Governatore Distrettuale Franco Saporetti .

Il Presidente Savini, dopo aver ringraziato tutti i soci per la fiducia accordatagli ha illustrato le finalità e il programma per l’ anno sociale 2022/23 che terrà conto delle linee già tracciate da chi lo ha preceduto e delle indicazioni lions a livello distrettuale e internazionale.

Ha sottolineato il principio della solidarietà come stella polare che guida la Associazione e l’importanza della tutela e sostenibilità ambientale ”L’obiettivo – ha dichiarato- non è solo quello di fare il bene ma anche di cambiare il mondo in cui viviamo cercando di lasciare un’impronta lieve del nostro passaggio. I Lions scelgono volontariamente di intervenire dove c’è un bisogno e dare risposte umanitarie ma occorre anche consolidare un nuovo rapporto tra le persone superando personalismi ed egocentrismi per far crescere la speranza in un mondo più equo, solidale e sostenibile nel rispetto della natura.”

Durante la cerimonia c’è stato l’ingresso di un nuovo Socio il Dott. Enrico Guerra, Medico Specialista di Chirurgia d’Urgenza nel Dipartimento Chirurgico dell’ Ospedale Civile di Ravenna. Il Dott. Guerra è Dirigente medico di I livello, tutor universitario per i Medici in formazione specialistica presso UNIBO, referente dipartimentale del SICHER e per la chirurgia avanzata ginecologico-oncologico con incarico dirigenziale di Alta Specializzazione “Chirurgia d’urgenza nel Paziente Anziano Fragile” e ha dimostrato grande propensione al volontariato.

Il Dott. Enrico Guerra è stato presentato dal Socio Lion padrino Ermanno Calderoni.

Il Presidente ha poi condiviso l’organigramma e il Consiglio Direttivo che lo affiancherà durante l’anno 2022/23:

Immediato Past Presidente e Coord. LCIF Giovanni Naccarato

Primo Vice Presidente e Resp. GLT Vincenzo Rivizzigno

Secondo Vice Presidente Paolo Alberto Casadio Malagola

Segretario Franco Saporetti

Tesoriere Francesco Baravelli

Cerimoniere Giorgio Palazzi Rossi

Censore Roberto Pagnani

Consiglieri:

Valentina Fussi, Stelio Gardelli, Katia Nanni, Madia Nardelli, Cristiana Orengia, Alessandro Tedde

Direttore Comitato Soci e Resp. GMT Ermanno Calderoni

Presidente Comitato Service e Coordinatore GST Riccardo Minghetti

Officer Tecnico Informatico Paolo Alberto Casadio Malagola

Il Past Presidente Giovanni Naccarato ha consegnato al PDG Franco Saporetti la PIN per i 25 anni di appartenenza all’Associazione e un biglietto di ringraziamento per contribuzioni personali a favore di Service umanitari.

Il Past Governatore Franco Saporetti – ha conferito un Certificato di Appreciation alla Socia Madia Nardelli per l’ impegno e la preziosa attività svolta nell’anno sociale 21/22 in qualità di Cerimoniere Distrettuale per la 1e 2 Circoscrizione.

In chiusura il Past Governatore Franco Saporetti ha ringraziato il Club di appartenenza del quale si è sempre sentito fiero , ha ricordato i traguardi raggiunti attraverso la solidarietà attiva dove braccia e cuore agiscono in sinergia evitando personalismi secondo il motto del Presidente Internazionale “Together we can”.

Autorità presenti alla serata :

Mario Boccaccini Secondo Vice Governatore Distrettuale, Vincenzo Rivizzigno Past Governatore Distrettuale,Roberto Sintucci Presidente Zona B 1 Circoscrizione, Daniela Zattoni Presidente Lions Club Ravenna Romagna Padusa ,Alberto Salsa Presidente Lions Club Cervia Ad Novas e Thomas Alexander Malagola Casadio Presidente LEO cLub Ravenna.