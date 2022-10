In occasione della Notte d’oro con le misure, che comprendono anche la proroga dell’orario delle piccole attività musicali, che saranno in vigore dalle 20 di sabato 8 ottobre alle 5 di domenica 9 ottobre

In occasione dell’edizione di quest’anno della Notte d’oro, in programma dopodomani, sabato 8 ottobre, a Ravenna e dal titolo “Splendori di cultura e divertimento”, sarà in vigore l’ordinanza che vieta, dalle 20 di sabato alle 5 di domenica, la vendita per asporto e il consumo di bevande in bottiglie di vetro, di lattine e di altri contenitori atti ad offendere, e che disciplina gli orari di svolgimento delle attività di piccolo trattenimento musicale nell’ambito del centro storico, delle principali strade limitrofe e in area Darsena.

L’obiettivo dell’ordinanza è quello di creare un’atmosfera gioiosa e di svago ai turisti e ai residenti, in un periodo che continua ad essere non facile per l’intera comunità. La zona interessata è quella del centro storico e delimitata ai lati da via Maggiore, dai via San Mama e da via Ravegnana fino alla rotonda Irlanda; mentre, per quanto riguarda la Darsena, sono coinvolte via Darsena, via Trieste fino a via Spina, via Spina, via Miserocchi, viale Bosi Maramotti, e via Cavalcoli.

Sono tenuti all’osservanza del divieto i titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e di bevande; di attività commerciali di vendita, compresa la vendita con distributori automatici; di attività artigianali operanti nel settore alimentare, come gastronomie, rosticcerie, pizzerie da asporto, eccetera; dei circoli privati; nonché di attività di commercio su area pubblica. Sono, invece, esclusi dai divieti il servizio di somministrazione e il consumo al tavolo negli spazi specifici organizzati per l’attività di somministrazione e di ristorazione, individuati con assoluta chiarezza. Le violazioni al divieto di vendita comportano sanzioni pecuniarie, in misura ridotta, pari a 400€; mentre, le violazioni al divieto di consumo, prevedono una sanzione amministrativa pecuniaria, in misura ridotta, pari a 200€.

I titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che intendono effettuare attività di piccolo trattenimento musicale, potranno protrarne l’orario fino alle 2 di domenica 9 ottobre all’esterno del locale, e fino alle 3 di domenica 9 ottobre all’interno del locale stesso, qualora siano in possesso di concessione di occupazione suolo pubblico e di specifica valutazione di impatto acustico, firmata da un tecnico abilitato competente in acustica, nonché nel rispetto dei limiti di immissione sonora previsti dalla normativa. I piccoli spettacoli sono esonerati dalla presentazione della comunicazione all’amministrazione comunale e potranno, inoltre, essere collocate all’interno dell’area esterna autorizzata, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria, piccole attrezzature, come per esempio erogatrici e spillatrici di bevande, e banchi per la somministrazione.