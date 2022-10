Il progetto, tramite varie iniziative, vuole coinvolgere attivamente i giovani sulle tematiche riguardanti l’Unione Europea, nell’anno, il 2022, a essi dedicato

Il progetto dal titolo “You_RoPe”, coordinato dal centro “Europe direct” della Romagna del Comune di Ravenna; co-finanziato dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del programma per il sostegno alla cittadinanza europea; realizzato in partenariato con “LibrAzione” e con “Villaggio globale”; e sostenuto da una rete composta dal dipartimento di beni culturali del campus di Ravenna dell’università di Bologna, dal Comune di Cervia e dal Comune di Russi, dalle associazioni di gemellaggio, dall’Unione dei Comuni della bassa Romagna, e dall’Unione della Romagna faentina, è da poco partito. Nella giornata di domani, sabato 15 ottobre, e nella giornata di dopodomani, domenica 16 ottobre, si svolgeranno, infatti, le prime “Green walk” organizzate nell’ambito dell’iniziativa e curate da “Villaggio globale”.

Il progetto si struttura come un percorso di conoscenza e di consapevolezza rivolto alla cittadinanza che prevede il coinvolgimento attivo dei giovani su tematiche che riguardano l’Unione Europea. “You_RoPe”, infatti, in questo 2022, l’anno europeo dei giovani, si propone, in particolare, di affrontare i temi del funzionamento democratico dell’UE, lo sviluppo del “Green deal europeo”, le sfide e le opportunità della transizione digitale, e il ruolo dei giovani nell’immaginare e nell’attuare percorsi e pratiche di cittadinanza attiva.

Il primo appuntamento è in programma domani, sabato 15 ottobre, a Punta Marina, con ritrovo alle 9.30 nella sede di “CittAttiva”, per la prima tappa “Green walk”, che si svolgerà in bicicletta tra la pineta e i bunker della località ravennate. Alle 10.30 inizierà la visita guidata, che terminerà, poi, alle 12. Il secondo appuntamento, invece, è previsto per dopodomani, domenica 16 ottobre, in occasione del “Ludo orienteering 2022”, con “You_RoPe” che ha fissato il ritrovo nel cortile di palazzo Rasponi dalle Teste di Ravenna, alle 15. Scopo dell’incontro è sia la conoscenza del centro “Europe directW della Romagna, sia la scoperta di nuovi scorci e di spazi inediti della città, con l’incontro che terminerà alle 17.30.

Non solo incontri, workshop e dibattiti, dato che, nel corso del progetto, verrà creato, infatti, un gioco di ruolo sul processo legislativo dell’Unione Europea, con un focus particolare sul ruolo del Parlamento europeo; poi, verrà attivato un podcast sull’Europa, arricchito da diverse tipologie di trasmissioni che permetteranno, ai cittadini, di raccontare le loro esperienze, di ascoltare approfondimenti sull’attualità e sulla storia dell’UE, e di rimanere coinvolti in questo percorso di conoscenza; successivamente, verranno attivati percorsi di laboratori teatrali a Ravenna e a Russi per sperimentare nuovi modi di pensare l’Europa; e, infine, verranno organizzate le “Green walk”, passeggiate alla scoperta del territorio provinciale come occasione per riflettere sulle sfide ambientali che il “Green deal europeo” si propone di affrontare. Gli incontri e le attività previste verranno organizzate nello spirito di valorizzazione dell’inclusività, della parità di genere, e del dialogo intergenerazionale. Inoltre, prossimamente, verranno selezionati i cosiddetti “Green deal influencer”, che accompagneranno la campagna di divulgazione e di promozione dei temi del progetto, concentrandosi, in particolare, sulle forme di comunicazione digitale.

In merito alla partenza a breve del progetto dal titolo “You_RoPe”, si è espressa Annagiulia Randi, assessora alle politiche europee del Comune di Ravenna: “Attraverso le iniziative articolate sul territorio della provincia di Ravenna e grazie al supporto delle giovani volontarie e dei giovani volontari selezionati attraverso la chiamata alla partecipazione attiva, il progetto ‘You_RoPe’ si inserisce in un solco ormai consolidato di lavoro promosso dal nostro centro ‘Europe direct’ della Romagna sulla promozione di cittadinanza europea. Quest’anno, il focus sarà sull’anno europeo dei giovani e sul ‘Green deal’. ‘You_RoPe’ sperimenterà diversi canali di coinvolgimento della cittadinanza che spazieranno dal role-playing, ai laboratori teatrali, dalle camminate di esplorazione del territorio alla creazione di podcast divulgativi e informativi”, ha concluso la Randi.

Per maggiori informazioni, è necessario visitare il sito web www.comune.ra.it/europedirectromagna, o inviare una mail all’indirizzo europedirectromagna@comune.ra.it, oppure visitare le pagine Facebook e Instagram del centro “Europe direct” della Romagna.