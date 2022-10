La trentanovenne, dipendente di Romagna banca BCC, ha ricevuto l’incarico giovedì 13 ottobre, andando a sostituire Stefano Manzi, ora segretario aggiunto della federazione regionale

Giovedì 13 ottobre, Valentina Brandi, trentanovenne dipendente di Romagna banca BCC, è stata eletta nel ruolo di segreteria generale di First Cisl Romagna.

Valentina guiderà, così, il primo territorio in Italia per iscritti nel comparto BCC, e il quinto territorio First Cisl a livello nazionale. L’elezione è avvenuta alla presenza di Riccardo Colombani, segretario generale di First Cisl, e di Francesco Marinelli, segretario generale di Cisl Romagna Francesco Marinelli.

Valentina Brandi, nata a Rimini, dal 2017 rsa di Romagna banca e, dal 2019, referente nazionale di “Generazione 4.0”, un progetto di sviluppo organizzativo che coinvolge i più giovani sindacalisti della Fist Cisl nazionale. Inoltre, è componente sia della segreteria di First Cisl Romagna da novembre del 2021, che della segreteria del gruppo Cassa centrale banca dal febbraio di quest’anno. Nella segreteria, sarà coadiuvata da Roberta Scarpellini, di Unicredit, e da Riccardo Lelli, di Intesa SanPaolo, nel completamento del mandato congressuale, ricevuto martedì 30 novembre del 2021 da Stefano Manzi, segretario di First Cisl Romagna dal febbraio del 2017 e ora dimissionario, poiché segretario aggiunto della First Cisl Emilia-Romagna.

In una nota, la First Cisl Romagna esprime il più sentito ringraziamento a Stefano Manzi, amico e segretario uscente, per aver contribuito con forza e com determinazione, durante tutti i suoi mandati, sia a guidare e a consolidare la federazione territoriale, sia a programmare, con tenacia, il futuro dell’organizzazione. A Valentina Brandi e alla sua segreteria, invece, la First Cisl Romagna esprime gli auguri di buon lavoro, conclude la nota.