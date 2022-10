Nella seduta di martedì 25 ottobre, il consiglio comunale di Ravenna ha approvato la delibera che vuole riqualificare il complesso immobiliare “Mare pineta” di Marina di Ravenna

Nella seduta di martedì 25 ottobre, il consiglio comunale di Ravenna ha approvato, all’unanimità dei ventiquattro consiglieri presenti, la delibera denominata “Autorizzazione al rilascio di parere in deroga, mediante la procedura prevista dall’articolo 20 legge regionale 15/2013, per opere di ristrutturazione edilizia ricostruttiva di struttura ricettiva esistente non dismettibile, con applicazione degli incentivi premianti previsti per la realizzazione di edificio da destinare a condhotel così come definito alla legge regionale 3/2019”.

Ha presentato il documento Federica Del Conte, assessora all’urbanistica e alla rigenerazione urbana del Comune di Ravenna, spiegando che si propone l’approvazione di un permesso di costruire, in deroga, finalizzato alla riqualificazione del complesso immobiliare “Mare pineta”, situato in viale delle Nazioni, 215, a Marina di Ravenna, dismesso da alcuni anni. Inoltre, è previsto il rilascio del permesso in deroga, in quanto è riconosciuto il pubblico interesse dell’intervento di rifunzionalizzazione della struttura ricettiva destinato a incrementare l’offerta turistica della località balneare di Marina. L’edificio, di proprietà della fondazione “San Rocco”, verrà, infatti, ristrutturato con la modalità del “condhotel”, per il quale la normativa regionale stabilisce, oltre a regole di esercizio, una percentuale di unità immobiliari, massimo del 40%, da destinare a residenza, ed una percentuale di unità immobiliari, minimo del 60%, da destinare ad attività turistico ricettiva, ossia un albergo o una residenza turistico alberghiera.

In merito all’approvazione della delibera, in consiglio comunale, martedì 25 ottobre, sono intervenuti Giancarlo Schiano, del Movimento 5 stelle; Alberto Ancarani, di Forza Italia, Berlusconi per Ancarani-Primavera Ravenna; Filippo Donati, di Viva Ravenna; Alberto Ferrero, di Fratelli d’Italia; Renald Haxhibeku, del Pd; Francesca Impellizzeri, di Ravenna coraggiosa; e Alvaro Ancisi, di Lista per Ravenna-Polo civico popolare.

Di seguito, il punto di vista espresso da ogni partito e riportato dal proprio consigliere elencato nel paragrafo precedente:

il gruppo Movimento 5 stelle, nel sostenere l’importanza dell’ammodernamento e della riqualificazione della struttura, auspica che la ristrutturazione avvenga nel pieno rispetto della normativa, avallando l’interesse pubblico

il gruppo Forza Italia, Berlusconi per Ancarani-Primavera Ravenna, pur dichiarandosi favorevole, ha rappresentato qualche perplessità, invitando l’amministrazione a vigilare affinché non si verifichino le criticità registrate in casi simili

il gruppo Viva Ravenna, ha detto di considerare valida la legge regionale sui “condhotel”, che permette sia di riqualificare edifici in stato di degrado, sia di rendere le nuove strutture ricettive all’altezza delle attuali esigenze

il gruppo Fratelli d’Italia, ha affermato che sui “condhotel” ci sono pro e contro, ma ha dichiarato il voto favorevole, visto che la riqualificazione può contribuire al rilancio della località turistica di Marina di Ravenna

il gruppo Partito democratico, ha sostenuto che i “condhotel” rappresentano un valido strumento, e che la struttura contribuirà all’aumento dei posti letto di cui si avverte l’esigenza, come ha dimostrato, di recente, il “Jova beach party”

il gruppo Ravenna coraggiosa, ritiene che la visione nuova espressa dai “condhotel” grazie, tra gli altri, al risparmio energetico e alla valorizzazione del verde, possa sia costituire valida alternativa anche per altre strutture, sia migliorare l’immagine di Marina di Ravenna

il gruppo Lista per Ravenna-Polo civico popolare, si è detto favorevole al progetto, perché consente alla località di Marina di Ravenna di migliorare l’offerta turistica e di incrementare le potenzialità ricettive di cui c’è molto bisogno

Infine, è possibile seguire la seduta di martedì 25 ottobre del consiglio comunale di Ravenna cliccando nel seguente link http://bit.ly/archivio-sedute-cc.