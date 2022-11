Per via dell’intervento dei Vigili del fuoco, necessario per la messa in sicurezza del fabbricato situato tra via Diaz e via degli Ariani, gli operatori sono stati posizionati, temporaneamente, in piazza Kennedy

A seguito dell’intervento dei Vigili del fuoco per la messa in sicurezza del fabbricato situato in angolo tra via Diaz e tra via degli Ariani di Ravenna, si rende necessario lo spostamento temporaneo degli operatori commerciali facenti parte della mostra mercato del naturale e del biologico, in programma ogni primo e ogni terzo sabato e ogni prima e ogni terza domenica di ogni mese, sotto i portici di via Diaz.

Per questo motivo, le bancarelle, a partire dalla giornata di oggi, sabato 5 novembre, saranno posizionate in piazza Kennedy, sempre a Ravenna, davanti a palazzo Rasponi dalle Teste.